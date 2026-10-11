ONLINE: Teplice - Sigma, souboj dvou vyrovnaných týmů. Kdo ho ovládne?

Teplice si během reprezentační přestávky v přípravném zápase poradily 2:0 s německými Drážďany, předtím stejným výsledkem zvítězily v domácím poháru v Hradci Králové.
Sigma naopak před pauzou padla doma vysoko 0:3 se Spartou a ráda by v lize znovu bodovala. V přípravě si smlsla na slovenské Žilině 4:0.
Jak se oba týmy popasují s restartem nejvyšší soutěže?
M. Trmal - O. Vientiess, M. Bílek, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - J. Auta, T. Zlatohlávek
M. Kozák, K. Lichtenberg, A. Badamosi, J. Jakubko, I. Hopi, L. Krejčí, L. Takács, D. Mareček, J. Harušťák, J. Švanda, R. Jukl
J. Šíp, F. Slavíček, H. Mikaelsson, J. Dembe, J. Kliment, M. Hruška, M. Hadaš, J. Spáčil