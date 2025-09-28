Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Teplice - Pardubice, souboj dvou posledních týmů ligové tabulky

Pardubičtí fotbalisté se mohou odlepit od poslední příčky v tabulce Chance Ligy. Stačí jim, aby v 10. kole porazili Teplice, které mají o dva body víc. Utkání má výkop ve 13 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Teplický obránce Daniel Danihel v souboji s Filipem Brdičkou z Pardubic | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Pardubice, které v závěru přestupového období získaly několik posil, stále čekají na první ligové vítězství a těžko budou hledat lepší příležitost, kdy si ho připsat.

Teplice se totiž také trápí, byť naposledy obraly o body Olomouc (0:0) a předtím zvládly alespoň srovnat v dohrávce s Baníkem (1:1). V týdnu nicméně vypadly z domácího poháru se Zbrojovkou Brno (1:2).

Chance Liga 2025/2026
28. 9. 2025 13:00
Teplice : Pardubice 0 : 0
()
Sestavy:
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - M. Bílek, J. Fortelný, L. Krejčí, R. Jukl, M. Riznič - B. Nyarko, J. Auta
Sestavy:
J. Šerák - L. Lurvink, R. Mahuta, M. Konečný - J. Řezníček, D. Teah, M. Lexa, G. Botos - V. Patrák, D. Smékal, R. Saarma
Náhradníci:
J. Jakubko, D. Danihel, J. Švanda, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, M. Kozák, M. Radosta, D. Mareček, D. Trubač, L. Mareček
Náhradníci:
L. Charatišvili, S. Bammens, F. Šancl, J. Trédl, A. Tanko, Š. Míšek, S. Šimek, V. Sychra, F. Vecheta, L. Krobot, D. Šimek
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
6. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
8. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Teplice - Pardubice, souboj dvou posledních týmů ligové tabulky

