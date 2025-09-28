ONLINE: Teplice - Pardubice, souboj dvou posledních týmů ligové tabulky

Pardubice, které v závěru přestupového období získaly několik posil, stále čekají na první ligové vítězství a těžko budou hledat lepší příležitost, kdy si ho připsat.
Teplice se totiž také trápí, byť naposledy obraly o body Olomouc (0:0) a předtím zvládly alespoň srovnat v dohrávce s Baníkem (1:1). V týdnu nicméně vypadly z domácího poháru se Zbrojovkou Brno (1:2).
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - M. Bílek, J. Fortelný, L. Krejčí, R. Jukl, M. Riznič - B. Nyarko, J. Auta
J. Šerák - L. Lurvink, R. Mahuta, M. Konečný - J. Řezníček, D. Teah, M. Lexa, G. Botos - V. Patrák, D. Smékal, R. Saarma
J. Jakubko, D. Danihel, J. Švanda, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, M. Kozák, M. Radosta, D. Mareček, D. Trubač, L. Mareček
L. Charatišvili, S. Bammens, F. Šancl, J. Trédl, A. Tanko, Š. Míšek, S. Šimek, V. Sychra, F. Vecheta, L. Krobot, D. Šimek