Liberec od začátku ligové soutěže prohrál pouze jednou, a to na začátku srpna. Od té doby pod novým koučem Branislavem Fodrekem jede na vlně.
Během reprezentační přestávky sehrál přípravný zápas s polským Slaskem Vratislav a porazil ho 3:0. V lize naposledy remizoval 0:0 na Artisu.
Slovácko potřebuje po pauze zabrat, v lize je předposlední a stále v ní čeká na první vítězství.
14. M. Havlík
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, J. Bořil, A. Kayondo - L. Masopust, A. Bužek, F. Faye, V. Baboula - V. Kušej, L. Mašek
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
L. Pešl, P. Juliš, M. Mikulenka, P. Dulay, A. Basiladze, P. Hodouš, J. Mikula, V. Stránský, D. Rus, M. Lexa
T. Král, A. Dolžnikov, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, P. Halouska, P. Juroška, L. Prior
26. A. Stojčevski