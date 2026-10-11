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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Liberec - Slovácko 0:0, domácí hájí druhé místo. Zvítězí po dlouhé pauze?

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Sledujeme online   12:50aktualizováno  13:02

Liberecký Patrik Dulay se snaží projít přes Jiřího Hamzu ze Slovácka. | foto: ČTK

Fotbalisté libereckého Slovanu by rádi navázali na úspěšný start sezony, po třítýdenní reprezentační pauze se vrací do české nejvyšší soutěže na druhém místě. Doma v desátém kole hostí předposlední Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Liberec od začátku ligové soutěže prohrál pouze jednou, a to na začátku srpna. Od té doby pod novým koučem Branislavem Fodrekem jede na vlně.

Během reprezentační přestávky sehrál přípravný zápas s polským Slaskem Vratislav a porazil ho 3:0. V lize naposledy remizoval 0:0 na Artisu.

Slovácko potřebuje po pauze zabrat, v lize je předposlední a stále v ní čeká na první vítězství.

Chance Liga 2026/2027
11. 10. 2026 13:00
Zápas probíhá
Liberec : Slovácko 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
14. M. Havlík
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, J. Bořil, A. Kayondo - L. Masopust, A. Bužek, F. Faye, V. Baboula - V. Kušej, L. Mašek
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
Náhradníci:
L. Pešl, P. Juliš, M. Mikulenka, P. Dulay, A. Basiladze, P. Hodouš, J. Mikula, V. Stránský, D. Rus, M. Lexa
Náhradníci:
T. Král, A. Dolžnikov, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, P. Halouska, P. Juroška, L. Prior
Žluté karty:
Žluté karty:
26. A. Stojčevski
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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10. kolo

6. kolo

11. kolo

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10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
4. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
6. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
8. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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