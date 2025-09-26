Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Dukla, v základu Cham i Chorý, místo Staňka chytá Markovič

Autor:
Sledujeme online   18:05
Slávističtí fotbalisté odstartují program 10. kola Chance Ligy páteční předehrávkou. Doma vyzvou v malém pražském derby Duklu, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slávistický Lukáš Provod se snaží prosmýknout mezi dvěma soupeři z Dukly. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slavia minulý týden nezvládla utkání v Liberci (1:1) a pustila zpátky na první místo Spartu, na níž teď ztrácí bod. Minimálně do soboty, kdy Sparta vyzve Baník, se tak může posunout zpátky do čela. Už příští neděli je pak na programu derby pražských S.

Ještě předtím ale musí Slavia zvládnout jiný pražský souboj. Do utkání s Duklou nasadil trenér Trpišovský následující sestavu: Markovič – Douděra, Chaloupek, Zima, Zmrzlý – Oscar, Zafeiris – Kušej, Cham, Provod – Chorý.

Kvůli nemoci chybí brankářská jednička Staněk, kterého zastoupí Markovič. Po trestu za červenou kartu se do sestavy v ligovém utkání vrací Chorý, poprvé v základu hraje letní akvizice Cham. Oproti utkání v Liberci také kouč prostřídal oba kraje obrany – místo Mbodjiho s Hašiokou nastoupí Douděra a Zmrzlý.

Dukla se zatím prezentuje pod novým koučem Holoubkem sympatickými výkony, přesto se však pohybuje ve spodních patrech tabulky. Aktuálně je se sedmi body dvanáctá a naposledy vyhrála v půlce srpna nad Plzní (2:0).

Když se oba týmy utkaly naposledy, utkání skončilo bezbrankovou remízou.

Chance Liga 2025/2026
26. 9. 2025 19:00
Slavia : Dukla 0 : 0
()
Sestavy:
J. Markovič - D. Douděra, Š. Chaloupek, D. Zima, O. Zmrzlý - M. Cham, M. Oscar, C. Zafeiris - V. Kušej, T. Chorý, L. Provod
Sestavy:
A. Jágrik - S. Isife, E. Hunal, J. Svozil, M. Ambler - J. Peterka, M. Žitný, D. Kozma - M. Čermák, T. Jedlička, B. Diallo
Náhradníci:
D. Moses, Y. Sanyang, D. Hašioka, Y. Mbodji, I. Schranz, J. Bořil, M. Chytil, T. Vlček, O. Kolář, E. Prekop, L. Vorlický
Náhradníci:
F. Vácha, S. Tijani, M. Traore, D. Velasquez, J. Fokam, N. Cissé, J. Kadák, D. Hašek, Š. Šebrle, M. Černák
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

10. kolo

Kompletní los

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

ONLINE: Slavia - Dukla, v základu Cham i Chorý, místo Staňka chytá Markovič

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté odstartují program 10. kola Chance Ligy páteční předehrávkou. Doma vyzvou v malém pražském derby Duklu, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

26. září 2025  18:05

Žádné návštěvy u rozhodčích! žádá Trunda. Etická komise zahájila řízení s Benešem

Zatímco sparťanský kouč Brian Priske za vstup do kabiny rozhodčích po utkání v Hradci Králové žádný trest nedostal, se sudím Janem Benešem etická komise fotbalové asociace řízení zahájila. Mohl totiž...

26. září 2025  16:46

Fotbalová Plzeň znovu mění majitele. Přebírá ji miliardář Strnad, zůstává i Šádek

Už několik týdnů se o tom obchodu mluví, teď je vše oficiálně dotaženo. Fotbalovou Plzeň koupil třiatřicetiletý miliardář Michal Strnad, v současnosti nejbohatší Čech. Předsedou představenstva bude...

26. září 2025  14:18,  aktualizováno  14:47

Vitík zavinil penaltu, tragický Watkins ji ale neproměnil. Jak to, že ještě neskóroval?

V minulých sezonách patřil k nejobávanějším útočníkům anglické ligy, vybojoval si místo v reprezentaci a v kádru fotbalové Aston Villy je největší hvězdou. Jenže když Olliemu Watkinsovi český obránce...

26. září 2025  12:41

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Šulc nastoupil s Karabcem a Lyon vyhrál. Vitík s Boloňou padl na půdě Aston Villy

Fotbalová Evropská liga za sebou má první kolo. Kromě žalu Plzně, která v nastavení ztratila výhru na Ferencvárosi, smutnili ve čtvrtek i Češi Dominik Pech a obránce Martin Vitík. Za Boloňu odehrál...

25. září 2025  21:28

Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora

Jedenáct let. Tak dlouho figuroval svérázný funkcionář Ladislav Minář ve strukturách fotbalové Sigmy. Až do čtvrtka. Na přání jednoho z nových donátorů klubu, miliardáře Pavla Hubáčka, v hanáckém...

25. září 2025

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) se chystá hlasovat o pozastavení členství Izraele kvůli válce v Gaze, řekli agentuře Associated Press lidé obeznámení s návrhem. O tomto kroku se bude...

25. září 2025  17:16

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.