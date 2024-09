Přesilovku jsme měli využít, ale není třeba panikařit, uklidňuje Koubek

Plzeň ztratila už počtvrté v aktuální sezoně.

Po vyloučení Donáta zkraje druhého poločasu jste více než půl hodiny měli převahu o jednoho hráče. Mrzí vás, že jste ji nevyužili?

V této pasáži nám chyběl důraz v šestnáctce. Centrů bylo hodně, ale hlavičky končily v náruči gólmana. Nevytvořili jsme si větší tlak, abychom to dorvali do branky. Nedařilo se to ani narážečkami či individuálními akcemi, finální fáze nebyla na potřebné úrovni. Mrzí nás to, měli jsme přesilovku využít. Ale Boleslav bránila dobře, semkla se.

Chybí vám v takových situacích hráč typu Tomáše Chorého?

Vzpomněl jsem si na něj, v takovém tlaku se cítí jako ryba ve vodě. Podobné typy jsou Kabongo s Durosinmim, které máme zraněné. Jako důrazný hroťák nám tam momentálně zůstal jen Vašulín. Měl tam dobré věci, kdy udržel a rozděloval míče, jednou mu ve skluzu scházel kousíček k zakončení. Samozřejmě jsme si přáli, aby za to on vzal.

Už v poločase šel ze hřiště střelec gólu Prince Adu. To bylo plánované?

Vždycky máte něco v hlavě. Ve Frankfurtu podal velký běžecký výkon, ale tentokrát jsme ho nepoznávali v tom, v čem je nejsilnější. Rychlost, udržení míče zády k brance. To se mu nedařilo, jeho výkon nebyl podle očekávání. Na cyklus anglických týdnů není ještě zvyklý.

Neuvažovali jste v závěru, že byste na hřiště poslali Hejdu, který je dobrým hlavičkářem?

Uvažovali. Už byl připravený na střídání. Šel by na hrot právě kvůli centrům, šli bychom vzadu do dvou stoperů. Ale tyhle plány zcela překazilo vyloučení Tomáše Červa v 85. minutě.

Do defenzivní trojice momentálně nemáte důvod sáhnout?

Zatím není důvod. Program je náročný, ale pokud nejste pod tlakem celý zápas, ti hráči zase nejsou tolik fyzicky vyčerpaní. Zjišťujeme jejich stav, bavíme se s nimi. Je to stále ve stadiu, že mohou pokračovat. Obranná trojice podala i dnes dobrý výkon. Vyrovnávací gól padl po naší špatně založené akci a krásné střele hostujícího Vydry. Problém byla hra do plných v útoku.

Je to čtvrtá ligová ztráta, přitom jste mohli využít pátečního zaváhání Sparty.

Jsem realista. Máme mladý kádr, hrajeme Evropskou ligu, není to snadné utáhnout. Jsme třetí, bohužel se ten kontakt s pražskými „S“ trochu ztrácí. Každý vidí, že vršek je odskočený. Těžko se to dohání, ale do konce zbývá ještě spousta kol.

Ligové kolo přineslo devět červených karet, dvě sudí ukázal v Plzni. Bude to dlouhodobější trend?

Asi to bude spíš náhoda. Nemyslím si, že to bude nějaký trend. Záleží na sudích, jak metr nastaví, jak jsou u toho lidé u VARu aktivní více či méně...