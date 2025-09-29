Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Specialista Panák i Cupákova další lekce. A bez Vašulína góly nejsou!

  9:10
Do derby pražských S půjde z výhodnější pozice Sparta, která v 10. kole přejela Baník i díky trefě kapitána Panáka a udržela se na čele tabulky o bod před Slavií. S tou drží krok rozjetý Jablonec, jehož útočník Chramosta je aktuálně nejlepším střelcem soutěže. Naopak Plzeň překvapivě padla se Zlínem a pustila ho na čtvrté místo. A co dalšího ligový víkend nabídl?
Panákův třetí gól za Spartu na Baníku

Sparťanský obránce Filip Panák střílí první gól v duelu proti Baníku Ostrava.

Moc gólů nestřílí, za čtyři roky jich dal ve Spartě jen pět. Z toho tři v Ostravě místnímu Baníku. Stoper Filip Panák je specialista na klub, za jehož dorost kdysi hrál. „Kluci si z toho už dělali legraci,“ líčil v sobotu večer po vítězství 3:0 na vítkovickém stadionu.

Pochází nedaleko od Ostravy, v mládeži hrával za Příbor, Bílovec, Baník i Frýdek-Místek, do ligy vstoupil v sousední Karviné. „Vracím se sem rád,“ povídal.

Ve 14. minutě i jeho rodiče z tribuny sledovali, jak si v pokutovém území naskočil na Kairinenův centr a hlavičkoval pod břevno. „Polovina gólu jde za Kaanem, krásně to kopnul.“

Byla to jeho třetí trefa do sítě Baníku za necelé dva roky. V listopadu 2023 byl v souboji rivalů jediný, Sparta díky němu vyhrála 1:0. Letos v květnu zajistil remízu 1:1.

A v sobotu odstartoval povedený poločas, během kterého sparťané dali tři branky. „První půle skvělá, druhá sice horší, ale máme tři body. Je to důležité vítězství,“ řekl Panák.

Další dva góly dali Birmančevič a Mercado, Sparta tak v neděli do derby půjde z první příčky.



Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
