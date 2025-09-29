NEJ Z LIGY: Specialista Panák i Cupákova další lekce. A bez Vašulína góly nejsou!

Panákův třetí gól za Spartu na Baníku
Moc gólů nestřílí, za čtyři roky jich dal ve Spartě jen pět. Z toho tři v Ostravě místnímu Baníku. Stoper Filip Panák je specialista na klub, za jehož dorost kdysi hrál. „Kluci si z toho už dělali legraci,“ líčil v sobotu večer po vítězství 3:0 na vítkovickém stadionu.
Pochází nedaleko od Ostravy, v mládeži hrával za Příbor, Bílovec, Baník i Frýdek-Místek, do ligy vstoupil v sousední Karviné. „Vracím se sem rád,“ povídal.
Ve 14. minutě i jeho rodiče z tribuny sledovali, jak si v pokutovém území naskočil na Kairinenův centr a hlavičkoval pod břevno. „Polovina gólu jde za Kaanem, krásně to kopnul.“
Standardka rozehrána na jedničku 👏 pic.twitter.com/J9MPBWmmdq— Chance Liga (@chanceliga) September 27, 2025
Byla to jeho třetí trefa do sítě Baníku za necelé dva roky. V listopadu 2023 byl v souboji rivalů jediný, Sparta díky němu vyhrála 1:0. Letos v květnu zajistil remízu 1:1.
A v sobotu odstartoval povedený poločas, během kterého sparťané dali tři branky. „První půle skvělá, druhá sice horší, ale máme tři body. Je to důležité vítězství,“ řekl Panák.
Další dva góly dali Birmančevič a Mercado, Sparta tak v neděli do derby půjde z první příčky.