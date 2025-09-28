ONLINE: Jablonec - Ml. Boleslav, domácí chtějí potvrdit výtečnou formu

Jablonec zatím navazuje na výkony z uplynulého ročníku, drží se na předních příčkách tabulky a dosud neprohrál. Navíc už má za sebou zápasy se Spartou, Plzní i Slavií. Naposledy porazil nepříjemnou Karvinou 2:1.
Naproti tomu Mladá Boleslav pod novým koučem Alešem Majerem prožívá rozpačitý vstup do sezony. Její zápasy sice baví a padá v nich hodně gólů, ale získala dosud pouhých osm bodů.
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - D. Souček, S. Nebyla, R. Sedláček, V. Čanturišvili - F. Zorvan, D. Puškáč, J. Chramosta
J. Suchan, D. Štěpánek, A. Růsek, M. Polidar, N. Innocenti, S. Lavrinčík, R. Pantalon, M. Malenšek, A. Alégué, K. Mihelak, L. Penxa
A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma, N. Penner, R. Macek, J. Kolařík, D. Kozel, D. Donát, M. Šubert, M. Krulich, V. Hora