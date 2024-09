Trenér mi vynadal, tak jsem podruhé radši střílel, smál se jablonecký Beran

„Do té střely mě tlačili spíš všichni ostatní, tak jsem si řekl, že tedy dobře, že vystřelím, a spadlo to tam. Míč jsem si dobře navedl, bylo to sice z dálky, ale měl jsem pocit, že mi střela sedla,“ popisoval čtyřiadvacetiletý tvořivý záložník, jenž odehrál už 119 prvoligových zápasů, ale skóroval teprve potřetí.

„Když jsem to ale viděl zpětně, tak určitě nebyla taková, že by z ní měl být stoprocentně gól. Myslím, že se dala chytat,“ dodal Beran.

Neměl byste střílet víc?

Určitě ano, ale ve mně je to, že pořád ještě raději hledám spoluhráče v lepší situaci. O tom svědčí, že chvíli před tím gólem jsem měl míč na vápně ještě lépe nachystaný na střelu, ale nezakončil jsem. Trenér mi za to vynadal, a to bylo dobře, protože pak už jsem raději vystřelil a balon skončil v síti...

Hradecký brankář Adam Zadražil o Beranově střele: „Mrzí mě, že jsme mojí chybou pustili Jablonec do vedení. Viděl jsem, že Beran asi bude střílet a přišlo mi, že je dost daleko. Ale přesně v momentu, kdy vystřelil, jsem ho měl v zákrytu za Čihákem a jen jsem čekal, kde ten balon vyletí. Bylo to na pravou stranu, tak jsem tam šel, ale ta střela najednou uhnula, doteď jsem to nepochopil. Místo na rukách jsem měl míč na nohách a už se mi ho nepovedlo vytěsnit mimo tři tyče.“

Byl to teprve váš třetí gól ve 119 startech v lize, čím to?

Třeba teď hraju takovou zadní pozici, že se ani dopředu tolik nedostávám, a upřímně mi to zase tolik nevadí. Na tom postu se cítím super, rád tvořím a vystavuju hru od začátku spíše zezadu. Vím, že bych se do koncovky asi měl tlačit víc a chtěl bych, ale takhle jsem také spokojený.

Doma jste se představili po dlouhých šesti týdnech a dvou zápasech bez výhry, jak je pro vás cenný tříbodový zisk proti Hradci?

Jsem za tu výhru moc rád, protože jsme ji už hrozně potřebovali. Tento zápas podle mě už navíc hodně rozhodoval o tom, jestli se budeme držet v tabulce pořád nahoře, nebo jestli budeme bojovat spíš o jen o střed. Proto mě těší, že jsme to zvládli a ukázali jsme, že máme silný tým, zvlášť po té minulé porážce v Karviné, kde se nám zápas vůbec nepovedl. Potřebovali jsme na něj odpovědět a nemohli jsme si dovolit hrát podruhé za sebou takhle špatně. Navíc jsme dvakrát v řadě nedali gól, což nás také motivovalo, abychom to napravili.

Jak hodnotíte zápas před a po vyloučení hradeckého Pilaře?

Hradec měl v úvodu zápasu hodně šancí, ale ta červená karta v prvním poločase to docela dost ovlivnila. Řekl bych, že dobře zvládáme zápasy, ve kterých má soupeř vyloučeného hráče. Hradec jsme dokázali zatlačit a hlavně jsme byli trpěliví, což je důležité.

Fotbalisté Jablonce slaví gól v utkání s Hradcem Králové.

Příště vás čeká derby v Liberci, v jehož dresu jste vstoupil do prvoligového fotbalu. Těšíte se?

Bude to pro mě příjemný, ale zároveň hodně těžký zápas. Určitě pojedeme na stadion U Nisy vyhrát. V libereckém mužstvu je ještě pár kluků, které znám, je tam také spousta lidí v podpůrném realizačním týmu, které jsem zažil, takže se do Liberce vždycky moc těším. Ale my teď myslíme nejdřív na pohár, ve kterém hrajeme ve středu v Domažlicích. Ten zápas musíme jednoznačně zvládnout a postoupit.