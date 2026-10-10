ONLINE: Hradec Králové - Artis 1:0, Darida otevírá skóre proměněnou penaltou

Hradec je aktuálně devátý, na nejlepší šestku však ztrácí pouhé dva body. Před reprezentační přestávkou si mohl polepšit, ale nestačil na Teplice (0:2).
Naproti tomu Artis je s pěti body ve spodku tabulky, naposledy však uhrál překvapivou remízu 0:0 s Libercem.
11.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Trubač - T. Slončík, O. Mihálik, T. Čvančara
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, K. Pojezný, E. Fully - S. Boháč, A. Labík, A. Alégué, Q. Adediran, Y. Sanyang (10. D. Preisler) - E. Ndiaye
P. Vízek, A. Umar, Š. Ponikelský, D. Ludvíček, M. Valenta, J. Chvátal, A. Vlkanova, T. Petrášek, M. Vágner, F. Mielke, R. Abajas
A. Petrák, M. Jeřábek, I. Fomba, V. Perišič, S. Komljenovic, D. Preisler, M. Pospíšil, Š. Harazim, J. Borek, A. Carlén, D. Sarapata