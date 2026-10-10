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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Bohemians - Baník, hosté chtějí po delší době v lize vyhrát

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Sledujeme online   17:30

Momentka ze zápasu fotbalového poháru MOL Cupu Kladno - Baník Ostrava | foto: Kamaryt MichalČTK

Tři porážky a jedna remíza, to je bilance fotbalistů Baníku Ostrava v posledních čtyřech kolech Chance Ligy. Přerušit nelichotivou sérii chtějí na půdě Bohemians. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Baník, jenž je aktuálně jedenáctý, se na restart soutěže po reprezentační přestávce naladil postupem přes Kladno v 3. kole poháru – i tam se ale nadřel a postoupil až gólem Jurečky ze závěru prodloužení.

Bohemians, kteří mají o bod méně než Baník, také hráli během přestávky utkání MOL Cupu – se Vsetínem si poradili jasně 5:0.

Chance Liga 2026/2027
10. 10. 2026 18:00
Bohemians : Ostrava
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Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, A. Čermák, D. Javorček - R. Květ, L. Krobot, L. Almási
Sestavy:
M. Jedlička - R. Nogha, M. Frydrych, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - F. Šancl, V. Škrkoň, V. Jurečka
Náhradníci:
V. Pilař, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, J. Kovařík, M. Reichl, P. Kareem, Š. Černý, S. Obinaja, M. Banda, O. Mikuda
Náhradníci:
F. Kubala, V. Budinský, M. Chaluš, M. Kohút, A. Traoré, A. Musák, D. Gilbert, M. Kmeť, R. Smith
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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10. kolo

6. kolo

11. kolo

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9. kolo

10. kolo

Kompletní los
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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
4. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
6. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
8. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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