ONLINE: Bohemians - Baník, hosté chtějí po delší době v lize vyhrát

Baník, jenž je aktuálně jedenáctý, se na restart soutěže po reprezentační přestávce naladil postupem přes Kladno v 3. kole poháru – i tam se ale nadřel a postoupil až gólem Jurečky ze závěru prodloužení.
Bohemians, kteří mají o bod méně než Baník, také hráli během přestávky utkání MOL Cupu – se Vsetínem si poradili jasně 5:0.
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, A. Čermák, D. Javorček - R. Květ, L. Krobot, L. Almási
M. Jedlička - R. Nogha, M. Frydrych, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - F. Šancl, V. Škrkoň, V. Jurečka
V. Pilař, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, J. Kovařík, M. Reichl, P. Kareem, Š. Černý, S. Obinaja, M. Banda, O. Mikuda
F. Kubala, V. Budinský, M. Chaluš, M. Kohút, A. Traoré, A. Musák, D. Gilbert, M. Kmeť, R. Smith