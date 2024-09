Ewertonova penalta? Nezlobím se na něj, vždyť pak rozhodl, smál se Hapal

Neproměněné pokutové kopy musejí jeho svěřence už pomalu děsit. Čtyři zahodili v penaltovém rozstřelu s Kodaní, čímž se připravili o letošní postup do hlavní fáze Konferenční ligy.

„Když vyhrajeme, tak je to úsměvné, že jsme zase nedali penaltu,“ pravil Hapal. „Máme určené tři střelce a kdo z nich si věří, jde kopat. Měnit to nebudeme.“

Kouč zároveň připomněl, že Ewerton až do předkola Konferenční ligy s Kodaní všechny penalty proměnil. „Nebudu se na něj zlobit, určitě je zklamaný, ale stejně utkání tím druhým gólem rozhodl,“ upozornil Pavel Hapal.

Sudí Zaoral nařídil pokutový kop po konzultaci s videoasistentem za ruku Čoudka, který ve zdi zablokoval střelu z přímého kopu.

Českobudějovický brankář Vilém Fendrich podotkl, že jak Ewertona zná, předpokládal, že bude kopat doprava nahoru, nebo na střed. „Pro gólmana je těžké stát do poslední chvíle, ale nakonec jsem pohyb zastavil včas a stihl balon nohou vykopnout,“ komentoval svůj zákrok.

Uvědomil si, jak Baník na penalty selhal v evropském poháru? „Jo jo jo, to vím. Proti Kodani to ale překopávali, dneska bránu trefil,“ usmál se. „Kopl to slabě a kousek nad zemí. Zřejmě chtěl balon poslat výš.“

Budějovický brankář Vilém Fendrich chytá penaltu v utkání s Baníkem.

„Pokud by střílel více nahoru, byl by to jasný gól,“ přitakal spoluhráč Holzer. „Ewe zkusil něco, co asi nikdo nečekal. Ale zlobit se na něj nebudeme, protože zase dal gól. Je to rozdílový hráč. A neproměnit penaltu... To se stává i větším fotbalistům.“

Holzer odmítl, že by se Ostravští pokutových kopů báli. „To nemůžeme, na to nesmíme myslet, protože bychom si už předem říkali, že je nedáme.“

Baník proti Českým Budějovicím jen splnil povinnost porazit poslední mužstvo soutěže, které do dnešního duelu v předešlých osmi vstřelilo jediný gól a 21 jich dostalo...

„Víte, jak to bývá,“ řekl Hapal. „Tíha povinnosti na našich hráčích ležela, což bylo znát hlavně v úvodu, kdy jsme byli nervózní a nepřesní. Ale pomohl nám první gól. Škoda, že Ewe neproměnil tu penaltu.“

To navíc nebyla jediná šance, kterou Baník nevyužil. Prekop byl sám před Fendrichem, ale nedal, Kubalovu branku pro změnu sudí neuznali kvůli těsnému ofsajdu. „Moc bych mu už ten gól přál, navíc byl po pěkné akci s Jirkou Klímou a Buchtičem (Buchtou),“ řekl Hapal. „Pak dostaneme z ojedinělé akce, ze standardky gól a je to drama až do konce.“

Namísto třetího gólu přišlo snížení. Po přímém kopu Čermáka se trefil Adediran, který na jaře v Baníku hostoval. „Pro Budějky to je asi největší kvalita směrem dopředu, hodně na něj sázejí. Bylo na něm znát, že se tady chce ukázat. Rozloučili jsme se ale v dobrém,“ konstatoval Pavel Hapal.

Hosté měli s nastavením osm minut na to, aby zkusili vyrovnat, jenže Ostravští závěr zvládli s přehledem a protivníka už ke své brance nepustili.

„Efektivita nám schází. Ať už je výsledek jakýkoliv, bolí, protože to je zase prohra,“ řekl českobudějovický trenér František Straka. „Ale nevzdáváme se, pokračujeme v nasazení, v obětavosti, máme vůli něco dokázat, zlomit to. Věřím, že to přijde.“