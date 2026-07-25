Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Zbrojovka - Sparta, za hosty hrají Alcócer i Kuchta. V záloze Sochůrek

Autor:
Sledujeme online   19:08

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté zahajují novou sezonu na hřišti nováčka a vítěze druhé ligy. V prvním kole bojují se Zbrojovkou Brno a očekávají první body. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20 hodin.

Přestože jde o souboj nováčka s vicemistrem, fanouškovsky jde o šlágr prvního kola. Tradiční zápas Zbrojovky se Spartou se do ligy vrací po třech letech.

Sparťanský kouč Brian Priske do něj posílá následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Zelený, Mercado – Sochůrek, Karabec, Irving – Alcócer, Kuchta, Haraslín.

Jeho soupeř Martin Svědík vysílá tuhle sestavu: Hrdina – Vedral, Kaka, Dante, Klíma – Čavoš, Saal, Penxa – Vachoušek, Ezeh, Vašulín.

Zbrojovka ovládla druhou ligu s náskokem třiadvaceti bodů a vyhlíží, že se v nejvyšší soutěži udrží. V přípravě zvítězila pětkrát ze šesti pokusů.

Sparta má za cíl po dvou letech získat mistrovský titul, v přípravě odehrála čtyři zápasy. Nejprve porazila 4:1 druholigovou Opavu, poté 3:0 japonskou Ósaku a nakonec dvakrát padla nejdřív 0:1 s polskou Jagiellonií Bělostok a 1:5 s dánským Nordsjaellandem.

Chance Liga 2026/2027
25. 7. 2026 20:00
Zbrojovka : Sparta
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
2. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
3. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
4. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
5. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
7. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
9. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
10. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
11. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
12. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
13. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
14. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
15. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
16. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

ONLINE: Zbrojovka - Sparta, za hosty hrají Alcócer i Kuchta. V záloze Sochůrek

Sledujeme online
Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

Sparťanští fotbalisté zahajují novou sezonu na hřišti nováčka a vítěze druhé ligy. V prvním kole bojují se Zbrojovkou Brno a očekávají první body. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20...

25. července 2026  19:08

Teplice - Bohemians 3:1, domácí navázali na závěr jara, dva góly dal Pulkrab

Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.

Tepličtí fotbalisté navázali na závěr uplynulé sezoně. V úvodním kole nového ročníku zdolali Bohemians 3:1, když dvě branky dal Pulkrab. Třetí vstřelil v závěru Auta, čímž umrtvil naději Bohemians,...

25. července 2026  17:01,  aktualizováno  18:57

Plzeň - Liberec 1:3, hosté favorita přehráli, domácí dali gól jen z penalty

Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.

Šok na úvod fotbalové ligy: Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče, po pauze sice Krčík vyrovnal z...

25. července 2026  17:01,  aktualizováno  18:56

Zlín - Baník 0:1, výhra nad oblíbeným soupeřem, po hodině hry rozhodl Jurečka

Zlínský obránce Lukáš Bartošák během utkání proti Baníku Ostrava.

Ostravští fotbalisté zahájili nový prvoligový ročník vítězně a nový kouč Roman Skuhravý slaví úspěšnou premiéru. Po nepovedené minulé sezoně, kdy se vyhnuli přímému sestupu až výhrou na Dukle v...

25. července 2026  17:02,  aktualizováno  18:52

Baník hledal posily venku. Šílená doba, čeští hráči jsou předražení, říká Mikloško

Mluvčí klubu Marek Lorenc, šéf sportovního úseku Luděk Mikloško, trenér Roman...

Noví fotbalisté, kteří do Baníku Ostrava během léta přišli, mužstvo okysličili. O tom je před sobotním startem první ligy v 17 hodin ve Zlíně přesvědčený šéf sportovního úseku Luděk Mikloško....

25. července 2026  14:25

Ve Slavii mu říkají Pogačar. Šturmova jízda z nuly na sto: Kde to můžu podepsat?

Premium
Slovinský fotbalista Danijel Šturm v reprezentačním dresu.

Pár minut trvá, než se rozpovídá. Potichu pozdraví a zasedne za stůl. Soustředěný. Ostražitý. S vážnou tváří. Přitom když fotbalistu Danijela Šturma sledujete na hřišti, srší radostí. Na jaře...

25. července 2026

Nováček Kladno, tým odložených. Ukážeme, že i fotbal sem patří, burcuje Hašek

Zklamaný kladenský trenér Zdeněk Hašek během utkání s Ústím nad Labem.

Hokejky tentokrát nechte doma, soustředíme se na míče! Ústecká pozvánka na druholigovou premiéru s nováčkem Kladnem, byť díky vnadným klubovým moderátorkám dvojsmyslná, zmínila ikonický sport ve...

25. července 2026  9:05,  aktualizováno  11:39

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla Jonatana Brunese z Rakówa Čenstochová

Sledujeme online
Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

25. července 2026  11:28

Rekordní sparťanský přestup, Haalandův bratranec. Erling mu radil: Fotbal si užívej!

Nor Jonatan Braut Brunes posílil pražskou Spartu.

Podobní si jsou, ne že ne. Blond vlasy, statná postava, silná levačka. Narodili se ve stejný rok, dokonce jen osmnáct dní od sebe. A pozor, možná nevíte, že Jonatan Braut Brunes začal kopat mezi...

25. července 2026  11:10

Fotbalové hodiny mi tikají. Mým cílem je získat titul, hlásí plzeňský kapitán Vydra

Kapitán Plzně Matěj Vydra hovoří na tiskové konferenci.

Start nového ročníku první fotbalové ligy je tady. Plzeň vstoupí do soutěže v sobotu od 17 hodin domácím utkáním proti libereckému Slovanu. „Na novou sezonu jsme ready! Přijďte nás podpořit, chceme...

25. července 2026  9:48

Kozel volá po efektivitě. Rozhodnuto není, tvrdí před odvetou trenér Jablonce

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Návrat do evropských pohárů po pěti letech se Jablonci výsledkově nepovedl. Fotbalisté měli úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy ve Varaždinu výtečně rozehraný, když ve druhém poločase vedli....

25. července 2026  9:19

Potrestaný Šustr fandil v kotli, dorazily i legendy. A návrat Dukly? Složité, míní Rada

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Přes dva tisíce diváků, na tradičním místě pod klubovnou legendy jako Jan Fiala, Petr Rada či Jan Berger. A speciální postava se objevila také v kotli. Potrestaný trenér Pavel Šustr splnil slib, když...

24. července 2026  22:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×