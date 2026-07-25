ONLINE: Zbrojovka - Sparta, za hosty hrají Alcócer i Kuchta. V záloze Sochůrek

Přestože jde o souboj nováčka s vicemistrem, fanouškovsky jde o šlágr prvního kola. Tradiční zápas Zbrojovky se Spartou se do ligy vrací po třech letech.
Sparťanský kouč Brian Priske do něj posílá následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Zelený, Mercado – Sochůrek, Karabec, Irving – Alcócer, Kuchta, Haraslín.
Jeho soupeř Martin Svědík vysílá tuhle sestavu: Hrdina – Vedral, Kaka, Dante, Klíma – Čavoš, Saal, Penxa – Vachoušek, Ezeh, Vašulín.
Zbrojovka ovládla druhou ligu s náskokem třiadvaceti bodů a vyhlíží, že se v nejvyšší soutěži udrží. V přípravě zvítězila pětkrát ze šesti pokusů.
Sparta má za cíl po dvou letech získat mistrovský titul, v přípravě odehrála čtyři zápasy. Nejprve porazila 4:1 druholigovou Opavu, poté 3:0 japonskou Ósaku a nakonec dvakrát padla nejdřív 0:1 s polskou Jagiellonií Bělostok a 1:5 s dánským Nordsjaellandem.