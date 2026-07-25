Hrozný výkon, všechno špatně. Sparťanský kapitán Haraslín kritizoval prohru v Brně

„Chyby musíme hledat sami v sobě, zejména v prvním poločase. Ve druhém sice dáme gól, ale vzápětí zase inkasujeme. A z čeho? Z toho, co si celý týden opakujeme, že Brno je dobré v protiútocích a standardkách,“ kroutil hlavou Haraslín.
Sparta sice ve druhé půli výkon zlepšila a vyrovnala, ale záhy opět inkasovala.
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„Všechno bylo špatně, od ofenzivy po defenzivu. S tím stejným jsme se trápili i minulou sezonu, kdy jsme se po gólu netlačili dál a snažili se spíš uhrát výsledek. Takhle jsme zase cukli a dostali na 1:2. Takhle se nedá vyhrát,“ líčil sparťanský kapitán.
Co se stalo?
Nezasloužili jsme si vyhrát a myslím, že ani remizovat. První poločas jsme jim odevzdali. Jako bychom řekli: „Tady máte.“ Ve druhém jsme možná zapli, ale je to málo. Co si povíme před zápasem, potom nedodržujeme.
V generálce pět, teď další tři inkasované góly. Co se děje?
Nechci se vymlouvat na defenzivu, jde o celé mužstvo. Začíná to už od nás útočníků. Moc gólů dostáváme pořád, i v minulé sezoně. Věděli jsme, kde je Brno silné a stejně jsme ze všeho inkasovali. My jsme měli být za stavu 1:1 na koni, hrát zkušeněji, ale stal se pravý opak. Děláme zbytečné chyby a soupeři je umějí trestat.
Čím to je, že tenhle problém stále trvá?
Těžko říct hned po zápase. Víme, že jsme chybovali. Těžko se hledají nějaká pozitiva, takže si musíme všechno zanalyzovat a každý sám si hrábnout do svědomí. Počínaje mnou musíme hledat chyby v sobě a potom jako tým ty chyby odstraňovat.
Brejk jako z učebnice 📖🔥 pic.twitter.com/dTwrXw01d0— Chance Liga (@chanceliga) July 25, 2026
Nemrzí vás, že jste šel před koncem ze hřiště?
Bylo to trenérovo rozhodnutí. Chtěl jsem sice ještě něco změnit, ale on se tak rozhodl, takže vám těžko řeknu něco víc.
Čekali jste, že to proti nováčkovi nebude snadné?
Věděli jsme to. Připravovali jsme se celý týden a věděli, kde je Zbrojovka silná. Že je opravdu silná ve standardkách i protiútocích. Bohužel pak přesně z toho dostaneme takové góly.
Nerozhodí taková facka tým před důležitými zápasy v kvalifikaci o Ligu mistrů?
Věřím, že právě naopak. Tohle byla ta facka, kterou jsme potřebovali. Samozřejmě porážka 1:5 s Nordsjaellandem byla podobná, ale tohle byl ostrý zápas, který jsme museli zvládnout a hlavně chtěli. Možná to tak na hřišti nevypadalo, ale věřím, že nás tahle facka nakopne a příští týden podáme úplně odlišný výkon.
Jak se vám hrálo s Adamem Karabcem?
Ve druhé půli jsme trochu změnili koncepci hry a ten začátek byl celkem fajn. Hned jsme měli šance, dali gól. Měli jsme to udržet, ale dostali jsme Brno do hry.
Jak jste viděl první inkasovaný gól, kde Hugo Sochůrek ztratil míč před vápnem?
Něco jsme si řekli, ale co padne v kabině, zůstane v kabině. Nebylo to jen o Hugovi, těch chyb tam bylo víc. Opět se nám stalo, že z vlastní útočné standardky inkasujeme. Jde o nás všechny.