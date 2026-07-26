Priske: Brno nás přejelo, teď jsme víc pod tlakem. Sörensen? Byl hlavou jinde

Přestože se Sparta ve druhé půlce zvedla a srovnala, opět inkasovala a v závěru si pak Brňané obranu hostů vychutnali ještě jednou.
„Bylo to hlavně o našem výkonu. Nepředvedli jsme to, co jsme měli. Chtěl bych ale pochválit i Zbrojovku, protože hrála velmi dobře. Do hry vložili fyzično a hýřili energií, což jsme věděli, že dokážou. Dá se očekávat i to nadšení po letech, jenže my nebyli připravení se tomu úsilí vyrovnat,“ líčil Priske.
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Pořád platí, že máte z týmu dobrý pocit?
Samozřejmě, že ano. Z tohoto výkonu ale ne, to je jasné. Ztratili jsme tři body a hráli špatně celých devadesát minut.
Po pěti gólech v generálce teď další tři. Je problém v obraně?
Tentokrát jsme inkasovali úplně jiné góly. Nejdřív poté, co házíme útočný aut a soupeř běží do protiútoku. To musíme ubránit lépe. Vadilo mi i počínání u rohu, před kterým jsme špatně bránili. Gól jsme soupeři darovali. Třetí gól vznikl ze špatného bránění vápna. Z pohledu defenzivy je to nepřijatelný výkon.
Proto jste byl při děkovačce za fanoušky?
Nestál jsem o moc blíž než ostatní. Ale ano, musím v tu chvíli vzít zodpovědnost na sebe a postavit se s kapitánem před fanoušky. Rozumíme tomu, proč byli za výkon naštvaní.
Znervóznělo vás to vzhledem k ambicím na titul?
Tohle nesouvisí s ambicemi, mluvme spíš o špatném výkonu. Teď je to jednoduché, proti Zlínu musíme podat diametrálně odlišný, včetně lepšího nastavení. Je na nás možná o to větší tlak, než jsme zvyklí, ale s tím prostě musíme pracovat. Vrátit se zpátky a odrazit se, protože víme, že to nestačilo.
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Budou v kádru ještě další posuny?
Tenhle výsledek dění na trhu neovlivní. I kdyby byl jakýkoli, přestupy by se děly.
Chyběl vám v obraně Asger Sörensen?
Hodně. Jeho lídrovství i defenzivní kvalita. Ale necítil jsem, že je stoprocentně připravený za nás hrát.
Proč? Kvůli možnému přestupu do Kodaně?
Všichni jste ty spekulace v médiích zaznamenali. Je přirozené, že to takto funguje. Nebyl v hlavě dostatečně nastavený tak, jak by měl, když chcete hrát za Spartu.
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Jak se vám zdál metr rozhodčího? Některá rozhodnutí se vám nelíbila.
Neřekl bych, že jsem byl nějak aktivnější než jindy. Pokaždé se najdou rozhodnutí, která se mi nelíbí, ale to je normální, jinak jsem byl klidný. Rozhodčí odvedl dobrou práci.
Těšíte se na novou tvář v útoku Jonatana Brunese?
Jsme rádi, že jsme ho získali. Vepředu nám dodá další kvalitu. Víme, že je gólový, proto je tady.