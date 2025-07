Mistra načala kuriozita. Střelec Sojka se divil: Co dělají? Nezbývalo mi než dát gól

Byla to chyba, která na ligové úrovni nemá obdoby.

Začalo to ledabylou přihrávkou Oscara u půlící čáry, kterou těsně u lajny vystihl právě Sojka. Soupeře obešel a míč si špičkou kopačky posunul do hřiště.

„Viděl jsem jasný aut, reflexivně jsem přestal hrát a byl jsem připravený, že půjdu házet. Jenže hra pokračovala,“ krčil rameny Holeš.

Zvednul ruku a otáčel se po rozhodčím, zatímco Sojka si to okolo něj namířil rovnou k bráně. Taky Oscar a Zafeiris zastavili. Hbitě vyletěli i trenéři ze slávistické lavičky, ale hlavní rozhodčí Karel Rouček i jeho asistent Jiří Kříž gestem ukazovali: Hrajeme!

„Můžeš se hlásit, ale nesmíš přestat hrát,“ hodnotil situaci ve studiu Oneplay Sport expert Zdeněk Folprecht. „Podcenění situace, lajdácká chyba,“ doplnil David Kalivoda, velký slávista.

❗⚽ Hradec udeřil na Slavii, prosadil se Alexandr Sojka! Rozhodčí ještě zkoumali, zdali míč nepřekročil autovou čáru, platí ale rozhodnutí ze hřiště. #chanceliga pic.twitter.com/ocD1K6tk4v — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) July 20, 2025

„Trochu jsem tušil, že to Holeš za mnou vypustil,“ popisoval Sojka. „Ale nevěděl jsem, co dělá Ogbu, který běžel do brány, místo aby mě křižoval. Ze začátku jsem chtěl přihrávat, ale nakonec mi nezbývalo nic jiného než běžet dál a dát gól,“ prohlásil suše dvaadvacetiletý fotbalista.

Zatímco se v koutu hřiště se spoluhráči radovali z lehce nabytého vedení, bizarní moment ještě prověřoval VAR. Aby mohl branku zneplatnit, musel by najít důkaz, že balon celým objemem opustil hrací plochu.

Nestalo se.

„Já čekal, že VAR situaci vrátí, fakt jsem byl přesvědčený, že to byl aut,“ krčil rameny Holeš, než uznal: „Kdyby to tak bylo, na videu by to viděli. Moje chyba, neměl jsem přestat hrát.“

Pro Sojku, který do Hradce přestoupil v létě z Plzně, to byl první ligový gól kariéry.

„Myslím, že dobře zareagovala i lavička Hradce, která Sojku vybídla, aby pokračoval. Všimněte si, že i on na chvíli přestal,“ zmínil trenér Jindřich Trpišovský.

A jak klíčový moment vnímal ze své pozice?

„Mezeru mezi míčem a lajnou jsem tam viděl, kdybych se měl k něčemu přiklonit. Ale jednoznačně rozseknout takovou věc je složité.“

Folprecht měl při rozboru jiný názor: „Jsem stoprocentně přesvědčený, že při pohledu shora, z ptačí perspektivy, se zaoblení míče sahá do lajny, takže to bylo puštěno správně.“

Jinými slovy: balon hřiště celým objemem neopustil.

Slavia ve druhém poločase výsledek otočila a po gólech Chorého a Zafeirise sahala po třech bodech. Ty jí ale z ruky nakonec vyrazila krásná střela hostujícího náhradníka Hodka.

„Začít ligu remízou je velké zklamání, obzvlášť doma před takovou kulisou,“ mrzelo Holeše, který už po zvláštním zaváhání dohrál duel spolehlivě.

„Stane se, že obránce občas nějakou chybu udělá. Ale jsem dost zkušený na to, abych se s tím vypořádal.“

Příště hraje Slavia na Bohemians, Hradec Králové přivítá Karvinou.