ONLINE: Jablonec - Mladá Boleslav, uspějí domácí pod novým koučem?

Jablonec v minulém ročníku skončil jedenáctý, v nadstavbové skupině o záchranu neprohrál jediný zápas. Přesto po skončení sezony odvolal kouče Radoslava Látala, od Luboše Kozla si slibuje ještě lepší výsledky.

ONLINE: Jablonec – Mladá Boleslav utkání sledujeme minutu po minutě

To Mladá Boleslav se vyšvihla až do Evropy. Na začátku roku ji převzal trenér David Holoubek, skončil s týmem pátý a zvládl i klíčové utkání s Hradcem Králové. Ve druhém předkole Konferenční ligy se jeho svěřenci utkají už příští týden s litevským týmem Transinvest. Jak vstoupí do domácí soutěže?