Zasloužili jsme si to. Nebojácný Horejš po derby chválil, ale potřebuje do fitka

Rok a půl neovládli prestižní regionální duel. Z posledních 11 vzájemných soubojů v nejvyšší soutěži vyhráli teprve čtvrtý.
„Víme, co to pro místní komunitu znamená. Proto jsem rád, že jsme to zvládli. Kvůli nám, kvůli klubu, kvůli fanouškům,“ plesal Horejš po vítězství 2:1. „Říkal jsem klukům, že to nebude o tom, co mají na dresu na zádech, ale na srdci.“
Hradci pomohl gól na konci prvního poločasu, kdy brankářovy chyby využil Mick van Buren. Deset minut po změně stran navýšil vedení hlavou František Čech. Pardubice ovšem chvíli nato snížily a mohlo to být drama.
„Těší mě, jak jsme utkání potom dohráli. Soupeře jsme do ničeho nepustili, hru kontrolovali a mohli i branku přidat,“ mínil Horejš.
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A pak se šlo slavit. Do půl těla se na výzvu fanoušků svlékl i realizační tým. „Přiznám se, že se mi do toho až tak nechtělo, přece jen mám nějaký věk,“ usmíval se 49letý královéhradecký trenér.
A fanouškům poděkoval: „Vážím si toho, jakou podporu týmu dávají. Když jsem viděl, co se dělo v Tromsö, kam za polární kruh přijelo tolik lidí dělat parádní atmosféru, tak klobouk dolů. Kdybych si nesundal triko, byl bych zbabělec.“
I když to podle Horejše moc hezký pohled nebyl. „Když jsem se pak viděl na obrazovce nahoře, tak asi budu muset pár hodin ve fitku ještě strávit. Ale na ten věk to tak špatné zase nebylo,“ pobavil novináře.
Horejš po derby chválil celý tým. Kromě brankáře Adama Zadražila a útočníka Micka van Burena však vyzdvihl ještě jedno jméno.
„František Čech udělal velký progres. Když si vzpomeneme na to, že tu býval náhradníkem... Výkony si řekl o pozornost,“ pěl Horejš chválu na klubového odchovance a rodáka z Hradce Králové.
Čech si v obraně splnil své povinnosti a vepředu pak přidal druhý, vítězný gól. Na hřišti byl nejlepší. „Už loňskou sezonu podával nadstandardní výkony a proti Pardubicím to potvrdil. Moc mu to přeju, je skvělý kluk i hráč. Jsem rád, že rozhodl právě on. Zaslouží si to, je místní,“ dodal trenér.
A ve čtvrtek znovu doma – proti Tromsö. „Zregenerovat a připravit se na další utkání. Bude těžké, jiné než dnes,“ hlásí Horejš před důležitou odvetou. V úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy v Norsku Východočeši před týdnem vyhráli 1:0.
Čeká je tak nabitý program. „Je to pro nás nová věc, byla výhoda, že jsme vyhráli. Zůstávali jsme tam do druhého dne, aby si kluci dobře odpočinuli, a myslím si, že to byla dobrá volba. V derby to bylo vidět,“ řekl Horejš.
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Únava se podle něj bude kupit. „Ale regenerace je vždycky lepší, když máte výsledky. A my jsme oba zápasy zvládli. Jak to kluci odmakali ve čtvrtek, tak i tentokrát za Hradec nechali srdce. Toho si nesmírně cením a moc jim za to děkuju.“
Uvědomuje si ale, že kádr je potřeba rozšířit a zkvalitnit. Sestava v úvodním kole proti Pardubicím byla až na dvě změny totožná s tou, která od začátku nastoupila v Tromsö. „Bavíme se o tom neustále,“ odtajnil Horejš.