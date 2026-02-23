Chance Liga 2025/2026

Rynešova ruka na penaltu nebyla, řekla komise. V utkání Slavie vše správně

Autor:
  14:51
Jednu penaltu neproměnili, další ale plzeňští fotbalisté v zápase 23. kola Chance Ligy kopat neměli. Situaci, kdy domácí neúspěšně reklamovali ruku sparťana Matěje Ryneše ve vápně, podle komise rozhodčích vyřešili sudí správně. Posvětila také vyhodnocení diskutovaných momentů na Slavii.
Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do hlavy brankáře Surovčíka. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeňský kapitán Matěj Vydra se rozebíhá k pokutovému kopu, který proti Spartě...
Plzeňský Memič (vlevo) a sparťan Zelený v souboji v ligovém utkání.
Sparťanský kouč Brian Priske (druhý zleva) v utkání s Plzní.
Plzeňský brankář Wiegele během utkání proti Spartě.
32 fotografií

V neděli Plzeň kopala první penaltu shodou okolností také za ruku, kterou na hranici vápna zahrál Mercado. Vydru ale vychytal brankář Surovčík.

Dalšího pokutového kopu se domácí dožadovali v 65. minutě, tedy o necelou čtvrt hodinu později. Lawal centroval z levé strany do vápna, kde se Ryneš snažil zpracovat balon na prsa, ale ten se pak otřel také o jeho levou ruku.

„Ryneš zahrál rukou poté, co se do ní míč odrazil od jeho vlastního těla. V tomto případě tedy nejde o porušení pravidel a rozhodčí správně nenařídil pokutový kop,“ vysvětlila komise.

Jenom jedna penalta se nakonec kopala i na Slavii, byť ta proti Liberci reklamovala i dřívější souboj Maška s Chorým. A hostující penaltu pro změnu sudí odvolali kvůli dřívějšímu faulu.

Ale pojďme postupně.

Ve 12. minutě upadl Chorý k zemi ve vápně po souboji s Maškem.

„Došlo ke vzájemnému držení, po kterém domácí hráč upadl. Držení hráčů bylo v této situaci vzájemné, proto pokutový kop nebyl správně nařízen,“ popsala komise.

Ve druhé půli se tito dva potkali znovu, Mašek opět Chorého tahal za dres, ten opět upadl a tentokrát už sudí Pechanec neváhal.

„Já tu situaci ještě neviděl, ale ta penalta mi přišla soft. Takových soubojů bylo v zápase hodně,“ rozporoval verdikt hostující kouč Radoslav Kováč. Komise však nesouhlasí.

„V další posuzované situaci Mašek evidentně držel Chorého a stáhnul jej k zemi. Rozhodčí v tomto případě správně nařídil pokutový kop,“ sdělila.

Ještě předtím, v nastavení první půle, mohl penaltu kopat také Liberec.

Staňkův faul na Hodouše byl sice neoddiskutovatelný, v zárodku celé akce nicméně VAR odhalil Mahmičův nedovolený zákrok na Chaloupka, který zakopl o nohu libereckého hráče.

„Rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal pokutový kop pro hostující tým, protože na začátku útočné akce došlo k přestupku Mahmiče na Chaloupka. V detailním záběru je vidět, že domácí hráč v souboji hrál jako první míčem a vzápětí jej hostující hráč svou pravou nohou podrazil,“ doplnila komise.

Komise rozhodčích se po každém kole vyjadřuje ke čtyřem situacím, které ji vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.

