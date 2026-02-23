Rynešova ruka na penaltu nebyla, řekla komise. V utkání Slavie vše správně

V neděli Plzeň kopala první penaltu shodou okolností také za ruku, kterou na hranici vápna zahrál Mercado. Vydru ale vychytal brankář Surovčík.
Dalšího pokutového kopu se domácí dožadovali v 65. minutě, tedy o necelou čtvrt hodinu později. Lawal centroval z levé strany do vápna, kde se Ryneš snažil zpracovat balon na prsa, ale ten se pak otřel také o jeho levou ruku.
„Ryneš zahrál rukou poté, co se do ní míč odrazil od jeho vlastního těla. V tomto případě tedy nejde o porušení pravidel a rozhodčí správně nenařídil pokutový kop,“ vysvětlila komise.
Jenom jedna penalta se nakonec kopala i na Slavii, byť ta proti Liberci reklamovala i dřívější souboj Maška s Chorým. A hostující penaltu pro změnu sudí odvolali kvůli dřívějšímu faulu.
Ale pojďme postupně.
Ve 12. minutě upadl Chorý k zemi ve vápně po souboji s Maškem.
„Došlo ke vzájemnému držení, po kterém domácí hráč upadl. Držení hráčů bylo v této situaci vzájemné, proto pokutový kop nebyl správně nařízen,“ popsala komise.
Ve druhé půli se tito dva potkali znovu, Mašek opět Chorého tahal za dres, ten opět upadl a tentokrát už sudí Pechanec neváhal.
„Já tu situaci ještě neviděl, ale ta penalta mi přišla soft. Takových soubojů bylo v zápase hodně,“ rozporoval verdikt hostující kouč Radoslav Kováč. Komise však nesouhlasí.
„V další posuzované situaci Mašek evidentně držel Chorého a stáhnul jej k zemi. Rozhodčí v tomto případě správně nařídil pokutový kop,“ sdělila.
Ještě předtím, v nastavení první půle, mohl penaltu kopat také Liberec.
Staňkův faul na Hodouše byl sice neoddiskutovatelný, v zárodku celé akce nicméně VAR odhalil Mahmičův nedovolený zákrok na Chaloupka, který zakopl o nohu libereckého hráče.
„Rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal pokutový kop pro hostující tým, protože na začátku útočné akce došlo k přestupku Mahmiče na Chaloupka. V detailním záběru je vidět, že domácí hráč v souboji hrál jako první míčem a vzápětí jej hostující hráč svou pravou nohou podrazil,“ doplnila komise.
Komise rozhodčích se po každém kole vyjadřuje ke čtyřem situacím, které ji vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.