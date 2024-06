Ostravské fotbalisty posílil stoper Chaluš z Malmö, podepsal tříletou smlouvu

Ostrava získala bývalého obránce Liberce, Mladé Boleslavi či Příbrami Chaluše na přestup. Výši odstupného klub neuvedl, smlouvu s ním podepsal smlouvu na tři roky.

„Nebyli jsme jediní, kdo měl o Matěje zájem. Byly tam i jiné kluby, ale nakonec jsme to dotáhli a Matěj se k nám připojil ještě před odjezdem do Polska. Je to jeden z postů, který jsme chtěli ještě zkvalitnit, a Matěj splňuje naše kritéria,“ uvedl v prohlášení šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško.

Bývalý mnohonásobný mládežnický český reprezentant Chaluš, který jednou nastoupil i za áčko, v uplynulé sezoně hostoval v Liberci. Slovan měl podle zákulisních informací zájem o jeho trvalý příchod.

V defenzivě Baníku nebude dále nastupovat Blažek. Šestadvacetiletý stoper s týmem do Opalenice neodjel a absolvuje zdravotní prohlídku v nejmenovaném zahraničním klubu.

Blažek přišel do Baníku vloni v létě z rodné Skalice. V dresu čtvrtého týmu české nejvyšší soutěže odehrál 21 soutěžních zápasů a vstřelil jeden ligový gól. Před nadcházející sezonou nastoupil i v obou přípravných utkáních Ostravanů. V minulosti působil také v Senici a dánském klubu Bröndby IF.