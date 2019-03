PŘEHLED: Penalty, vyloučení i odvolaný gól. Co přineslo video v Česku?

„Podmínky jsou někdy takové, že situaci nelze přezkoumat rychleji,“ opakoval v neděli v podvečer pro iDNES.cz Jiří Kureš, předseda pravidlové komise FAČR.

„Nešťastná situace pro fotbal, ale bohužel právě takhle je vedený protokol pro videorozhodčí,“ doplnil v rozhovoru sám Pavel Královec.

Byl to dosud nejtřaskavější moment za dobu šestnáctiměsíčního působení videa v české lize. Ta z pohledu fotbalu nejhorší možná věc, kterou technologie do hry přináší, pro fanoušky nelogická, nepochopitelná.

A přece správně posouzená.

Rozhodčí Královec v neděli nemohl jinak než odvolat gól Puškáče z Bohemians, kterému předcházel faul domácího Krcha na slávistu Masopusta v pokutovém území. Proto se kopala penalta a domácí chvilka euforie se rázem proměnila v depresi.

„VAR při posouzení situace před první brankou hostujícího týmu postupoval zcela dle stanoveného protokolu a tudíž bezchybně,“ zdůraznil pro iDNES.cz Martin Wilczek, místopředseda komise rozhodčích.

Video má za úkol z fotbalu vymýtit zjevné chyby, evidentní přehmaty sudích, kterými byly i dva původně přehlédnuté zákroky v pokutovém území během uplynulého ligového 23. kola.

Krch držel Masopusta stejně jako o den dřív sparťan Zahustel libereckého Kozáka. Jenže zatímco v Liberci se situace zpětně přezkoumávala v momentě, kdy byl míč v autu, na Bohemians zrovna domácí slavili gól. Proto situace vzedmula tolik vášní, i když se vlastně z pohledu protokolu VAR jednalo o dva totožné případy.

Video v české lize pokryje tři zápasy v každém kole, v příští sezoně by mohl jeden zápas přibýt. Ostatní zápasy se zatím nevysílají v potřebné televizní kvalitě, tedy na více kamer a v nejvyšším rozlišení, což je pro video nezbytné.

„Všechno ale bude pochopitelně záviset také na technickém zázemí,“ upozornil Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která za videem v české nejvyšší soutěži stojí.

V současnosti má k dispozici dva přenosové vozy, které si na jednotlivé zápasy pronajímá a pomocí kterých je schopna zápasy videem obsloužit, pro nadstavbovou část by měl přibýt ještě jeden vůz, tudíž budou všechny duely ve skupině o titul odehrány s videorozhodčím.

Aby bylo video k dispozici na všech zápasech české ligy, jak v posledních týdnech hlasitě prosazuje Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, je zatím logisticky, technicky i finančně příliš náročné. LFA by takového stavu ráda docílila v horizontu několika let.

„Logicky není optimální, že VAR nefiguruje na všech zápasech, ale samy kluby si tento stav při schválení projektu odsouhlasily. Komise rozhodčích dosavadní fungování videa v Česku hodnotí pozitivně, stále je to pro celý český fotbal nový a přelomový projekt a s činností všech videorozhodčích jsme spokojeni,“ doplnil Wilczek z komise rozhodčích, která ve spolupráci s LFA pracuje na zaškolování nových videorozhodčích.



„Musím říct, že co se týče videa, tak komunikace mezi námi a fotbalovou asociací se skutečně lepší, cítím vstřícnost k projektu,“ poznamenal před startem jara Dušan Svoboda.

Co už česká liga s videem zažila?

Ostrý start Sparta - Mladá Boleslav 3:0

Dlouho očekávaná premiéra. V posledním podzimním kole předchozí sezony byl videorozhodčí poprvé nasazen v tzv. on-line režimu. Jinými slovy: mohl zasahovat do průběhu hry.

V utkání Sparty s Boleslaví žádný zásadní verdikt nezměnil, jen potvrdil. Po dvanácti minutách hostující brankář Jedlička nezkrotil centr Čiviče, míč dopadl za brankovou čáru, byť ho gólman ihned z brány vytáhl.

Sparťané si byli gólem jistí a slavili. Také rozhodčí Karel Hrubeš hned ukázal na polovinu hřiště a signalizoval vstřelenou branku. Přesto si svůj verdikt nechal raději potvrdit.

„Asistent na hřišti standardní signalizací dosažení branky běžel směrem k půlicí čáře, a proto jsem branku uznal. Protože z mého pohledu nebylo zřejmé, že míč celým objemem přešel brankovou čáru, vyžádal jsem si od rozhodčího potvrzení situace,“ řekl hlavní rozhodčí Karel Hrubeš.

Jednalo se tzv. faktickou situaci (góly, ofsajdy), při kterých se nemusí sudí chodit dívat na monitor.

Videoderby Sparta - Slavia 3:3

Královec v akci. Během atraktivního duelu, v němž Sparta ztratila ve druhém poločase třígólové vedení, hrálo video hlavní roli.

A přineslo podobný moment jako v neděli na Bohemians. Faul Štetiny na Tecla v pokutovém území sudí přehlédl, nechal dokončit brejk sparťanů a až potom se k celé situaci na základě upozornění kolegů u videa vrátil. Po zhlédnutí záznamu nařídil penaltu, ze které Slavia v posledních vteřinách zápasu vyrovnala na 3:3.

„Jednalo se o rychlé přenesení hry. Nějaký čas kontrola záběrů zabere a zpráva na hrací plochu přichází až ve chvíli, kdy jsou videorozhodčí přesvědčení,“ vysvětloval Roman Hrubeš, garant projektu videorozhodčích v Česku. „Samozřejmě je snaha o co nejmenší prodlevu, na druhou stranu chceme co nejlepší rozhodnutí. Není to nic, co by bylo špatně,“ dodal.



Do stejného utkání video výrazněji vstoupilo dohromady čtyřikrát: v první půli změnil sudí penaltu pro Spartu v přímý kop, protože slávista Jugas hrál rukou mimo pokutové území.

Následně neuznal Stanciův gól kvůli ofsajdu Štetiny, který se v bezprostřední blízkosti brankáře Koláře zapojil do hry. A neplatila ani branka Bořila, protože jí předcházelo ofsajdové postavení útočníka Škody.

Mimochodem i tenkrát seděl v přenosovém voze Miroslav Zelinka, který byl v akci i v neděli na Bohemians.

Případ tří červených Stanciu, Falta a Baroš

Během tří dnů tři vyloučení, všichni na základě přezkoumání na videu.



Šlágr 10. kola mezi Plzní a Spartou nedohrál Nicolae Stanciu, který v nastaveném čase v nepřerušené hře zezadu podrazil bez míče Davida Limberského. Zřejmě reagoval na předchozí souboj, možná si něco řekli, možná tak jen činil z frustrace.

Od rozhodčího Julínka dostal žlutou kartu, ale po upozornění VAR a zhlédnutí záznamu sudí vytáhl rovnou červenou.

„Hrubé nesportovní chování, kopnutí soupeře zezadu mimo souboj o míč (míč vzdálen od místa přestupku cca 7 metrů) v nepřerušené hře,“ popsal hlavní sudí přestupek rumunského reprezentanta.

O den později zaujal případ z Liberce, kde nedohrál olomoucký Falta. V závěru utkání, které Sigma jednoznačně prohrála (0:3), mu uskočil míč při zpracování a ve snaze ho získat zpět šlápl protihráči Breitemu ze strany na kotník.



Šlo spíš o bezohledný zákrok než surovou hru. Sudí Proske však usoudil, že se dopustil závažnějšího přestupku, proto po několikaminutovém zkoumání videa vytáhl červenou kartu.

„To není faul na červenou, to je faul na fotbal a na video. Pro mě ztráta jakékoli důvěryhodnosti,“ nechápal trenér Václav Jílek. Komise rozhodčích mu dala za pravdu, Faltův zákrok byl podle ní na žlutou.

Na rozdíl od toho Barošova ze zápasu Baník - Slavia (2:1). Ostravský kapitán loktem sestřelil soupeře Součka a sudí Berka rychle tasil žlutou. Když mu kolegové z přenosového vozu poslali opakovaný záběr do monitoru u hřiště, hbitě změnil názor a Baroše vyloučil.

Ten za svůj zákrok a následné urážky rozhodčího schytal od disciplinárky trest na pět zápasů a zaplatil pokutu 150 tisíc korun.

Zkraty Kangy s Čivičem Slovácko - Sparta 2:1

Kanga se v běžném souboji ohnal po Zajícovi, který zůstal ležet s krvavým zraněním na trávníku. Rozhodčí Příhoda situaci nejprve přešel, ale do sluchátka dostal zprávu, že šlo zřejmě o surovou hru, čili zákrok na přímou červenou kartu.

Po zhlédnutí videa se sudí s názorem kolegů od videa ztotožnil a sparťanského záložníka vyloučil. O chvíli později se běžel Příhoda kvůli nepřehledné situaci v pokutovém území Sparty na monitor podívat znovu.

Brankář Heča měl míč v rukavicích, jenže za jeho zády pokračovala roztržka mezi Čivičem a Kuchtou, kterého sparťan nesmyslně hlavou poslal k zemi. Zkrat, červená karta a navrch penalta, kvůli které Sparta na Slovácku prohrála 1:2.

Případy tří penalt fauly na Škodu, Chipcia a Komličenka

Výsledky všech tří nejsledovanějších klubů na startu jara ovlivnily pokutové kopy. Slavii a Spartě pomohly k vítězství, úřadujícímu šampionovi z Plzně sebrala penalta vedení v Mladé Boleslavi.

V zápase Sparty s Bohemians (1:0) a v duelu Plzně je sudí nařídili až po konzultaci s videoasistentem a zhlédnutí záznamu. Na Slavii si rozhodčí Pechanec vystačil sám.

Přímo před očima viděl zatahání teplického Jeřábka za dres Škody a za bezbrankového stavu necelých deset minut před koncem pískl penaltu. Videorozhodčí s jeho verdiktem souhlasil, proto do situace dál nezasahoval.

To v Boleslavi se sudí Julínek rozhodl odpískat penaltu až po zhlédnutí videozáznamu. V reálu se nedalo poznat, jestli vůbec plzeňský Hubník protivníka trefil. Až po podrobném zkoumání záznamu bylo vidět, že ho trefil pravým kolenem do lýtka stojné nohy. Když ruský útočník cítil kontakt, svůj pád zvýraznil.

A situace ze Sparty, kde Dostál v poslední minutě stáhl Chipcia, i když balon zrovna mířil do autu: sudí Proske nejdřív nechal souboj bez povšimnutí, vrátil se k němu až po upozornění videoasistenta. Protože ve chvíli, kdy ke kontaktu došlo, byl míč stále ještě ve hřišti, kopala se penalta a Sparta rozhodla o těsném vítězství.

Ve stejném utkání sudí nechali bez povšimnutí minimálně hraniční souboj Chipcia se Záviškou. Nevrátilo se k němu ani video. Komise rozhodčích se k momentu nevyjádřila, o chybu se tedy podle ní nejednalo.