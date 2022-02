Rychlé změny na důležitých pozicích a jméno českobudějovického klubu trpí

Rekordní prodeje opor v zimní přestávce, skvělý výkon a remíza s pražskou Spartou nebo poslední nerozhodný výsledek z Hradce Králové. To všechno bylo ve vteřině zapomenuté. Konec Tomáše Sivoka v pozici sportovního manažera byl podobně třaskavý jako vyhazov Martina Vozábala v polovině srpna.

Nejvíce kvůli svárům trpí jméno klubu. „Je mi líto, že dochází k takovým problémům uvnitř klubu. Obzvlášť v době, kdy je mužstvo ustálené v první lize a hraje pěkný fotbal,“ lituje bývalý českobudějovický útočník Karel Vácha.

Střelec 73 ligových branek svůj klub sleduje, do zákulisí ale nevidí. „Nepůsobí to dobře na nikoho. Dynamo bylo vždy takový skromný klub. Nevím, jestli to vůbec ještě platí,“ uvažuje Vácha.

Kritická prohlášení a časté změny na důležitých pozicích nestaví klub do příjemné situace. Majitel Vladimír Koubek po svém nástupu loni na konci května nechtěl dělat velké změny. Za tři čtvrtě roku však odešlo víc zaměstnanců než těch, kteří zůstali. „Změny přicházejí hrozně rychle, navíc i na vysokých postech, což vždy doprovází nějaká mediální válka. A to nedělá dobrou atmosféru,“ ví Vácha.

Rozbroje uvnitř klubu mohou ohrozit i jeho finanční stabilitu. Už po konci Vozábala se někteří partneři od Dynama odvrátili. Další byli vázaní na Sivoka. Většina z těch stávajících má kontrakty do konce aktuální sezony, někteří z nich však zvažují, co dál.

„Klub podporujeme už třetí sezonu a aktuální situace pro nás není dobrým signálem. Opakuje se podobný příběh jako při odchodu Martina Vozábala. Mám z toho nepříjemný pocit. Určitě to bude mít vliv na to, zda budeme pokračovat v partnerství jako v předchozích letech,“ oznámil jihočeský hejtman Martin Kuba za svou společnost OIG Power.

Českobudějovický fotbal podporuje i Jihočeský kraj a město. I tam napjatou situaci vnímají.

Již bývalý sportovní manažer Českých Budějovic Tomáš Sivok (zleva), šéf klubu Vladimír Koubek a trenér David Horejš na tiskové konferenci.

Jak situace ovlivní A tým?

Majitel Koubek vložil do klubu jen za první půlrok přes 40 milionů korun. Nutně by potřeboval podporu silného sponzora, který mu s financováním pomůže. Prostředky by Dynamu měl přinést i staronový obchodní ředitel Emil Kristek, v Budějovicích dobře známý muž. V klubu do roku 2004 působil, loni v létě se zde „tajně“ rozkoukával, teď už funguje naplno. V posledních letech však nikde dlouho nepobyl, což moc důvěryhodně nepůsobí.

Do klubu má namířeno i bývalý rozhodčí a předseda krajského fotbalového svazu Jan Jílek. V něm by Koubek získal bezesporu schopného a zkušeného funkcionáře, zároveň se k němu však váže i dřívější spojení se zadrženým šíbrem Romanem Berbrem.

V budoucnu bude třeba obsadit i aktuálně volnou pozici sportovního manažera. Sivoka prozatím zastoupí generální sekretář Milan Čadek. Majitel nyní má čas na to, aby se poohlédl po nástupci.

Dořešit je třeba i rychlý konec šéfa mládežnické akademie Aleše Křečka. Toho zastupuje, stejně jako Sivoka, agent Jiří Müller. To platí i pro současného trenéra A týmu Davida Horejše. Ten prozatím sám končit nehodlá, smlouvu má do konce této sezony.

Právě i hráči ligového celku musí současnou situaci vnímat. „Příjemné to není, ale může je to i stmelit. Pamatuji si, když jsem za Dynamo hrál, že se několikrát řešila možná změna majitele. Vždy to doprovází různé spekulace přes média. Pamatuji si, že to tehdy měl koupit nějaký podnikatel z Teplic a říkalo se, že místo stadionu postaví bytové domy,“ vzpomíná Karel Vácha.

Jihočeši jsou v tabulce zdánlivě v klidu. Aktuálně jsou šestí a mohou směle přemýšlet i o udržení pozice ve skupině o titul, kterou právě uzavírají. Zároveň však mají náskok jen deset bodů na předposlední místo a do konce základní části zbývá ještě devět kol.

Tak černý scénář by nastat neměl, ale budoucnost klubu úplně vyjasněná není. „Sportovní celky stále častěji ovládají jednotlivci, taková je doba. Pan Koubek do toho dal hodně peněz, ale potřeboval by velké sponzory k sobě, aby to utáhl. Nechci přivolávat nic špatného, ale všichni víme, kam spadly v hokeji třeba Chomutov nebo budějovický Motor. To si nikdo nepřeje,“ varuje bývalý forvard.

Rozhořčená je i řada fanoušků. Tomáš Sivok je velmi respektovaný muž v celém českém fotbale a příznivci se těšili na jeho přínos pro klub. Situace je o to chmurnější, že v sobotu Dynamo hostí v atraktivním utkání Plzeň a po dlouhých měsících by na stadion mohly až téměř čtyři tisíce diváků.

„Není to nejlepší pozvánka. Slyšel jsem, že řada fanoušků je z toho nešťastná. Snad se situace co nejdříve uklidní, klubu se bude dařit a lidi budou rádi chodit na fotbal,“ přeje si nejlepší prvoligový střelec českobudějovické historie Vácha.