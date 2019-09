Zlín jede do Budějovic i s útočníkem Pejšou. Chce bodovat

Pejša v mládežnických kategoriích prošel Slavií, Bohemians či Meteorem. Na jaře 2016 hostoval v Úvalech, v létě přestoupil do Loko Vltavín. Před rokem jej v době Csaplárova působení angažovala Příbram, za niž si v lize připsal sedm startů. V létě se vrátil do Vltavínu, v jehož dresu ve třetí lize zaznamenal dohromady 22 branek v 35 utkáních.



České Budějovice vs. Zlín Online reportáž v neděli od 16:30

Ve středu na rozloučenou pomohl pražskému celku vítězným gólem postoupit přes druholigovou Vlašim do 3. kola domácího poháru. Využít Pejšu může Zlín už v nedělním utkání v Českých Budějovicích. Oba týmy se v lize střetnou po více než deseti letech. Ligový nováček dosud vyhrál jen jednou, ve druhém kole na hřišti Slovácka, a je předposlední. Zlín si pohoršil na jedenáctou příčku vinou čerstvé nečekané domácí prohry 1:4 s Karvinou, do té doby poslední.

„Hodně nám pomohl v týdnu vložený pohárový zápas, který jsme zvládli jak výsledkově, tak hlavně herně i se změnami v sestavě,“ připomněl asistent zlínského kouče Jan Kameník středeční vítězství 4:1 v Uničově.

„Pomohlo nám to zapomenout na nevydařený duel s Karvinou. Rozšiřuje nám to možnosti se složením týmu do nedělního zápasu. Budějovice mají míň bodů než my, každý zápas je pro ně teď velmi důležitý, zvlášť před reprezentační přestávkou. Nečeká nás nic jednoduchého, ale jedeme na jih Čech s cílem bodovat.“