Manažer fotbalistů Českých Budějovic: Rozpočet se může zvýšit o 20 milionů

Nigerijec i Slováci. Dynamo zahájilo přípravu Trenér Českých Budějovic David Horejš v pondělí přivítal na prvním tréninku čtyři nováčky. Zpráva dne však zněla, že zůstává gólman Drobný. „Kdo Jardu zná, tak ví, že jeho přemlouvání lehké nebylo,“ potvrzuje kouč s úsměvem informaci, že zkušený gólman bude v Dynamu působit ještě jednu sezonu. Drobného náhradníkem by měl být Vojtěch Vorel, 24letý gólman z pražské Sparty, jenž naposledy chytal na Slovensku v Senici. Mládežnický reprezentant odchytal 11 zápasů ve druhé lize ve Vlašimi. V klubu na vlastní žádost skončil Chorvat Ivan Sušak a kariéru uzavřel Zdeněk Křížek, jenž se přesunul do klubové akademie. Aktuálně tak Dynamo pracuje se čtyřmi gólmany - Drobným, Vorlem, Martinem Janáčkem a z hostování se vrací Matěj Luksch. V obraně se tým musí vypořádat s koncem kapitána Tomáše Sivoka. Jeho pozici by měl převzít nově příchozí Martin Králik. „Z nových posil to pro nás byl hráč číslo jedna. Měl by se pokusit Tomáše nahradit. Má všechny předpoklady pro to, aby navázal na svoje výkony ze Žiliny,“ představuje Horejš 25letého stopera, jenž v nejvyšší slovenské lize odehrál 109 utkání. Ze Slovenska dorazila na jih Čech i další letní posila. Tou je 22letý střední záložník Denis Baumgartner. „Je to levák s kvalitní kopací technikou. Zároveň člen slovenské jednadvacítky, takže má v sobě velký potenciál. Myslím si, že má na základní sestavu,“ odhaduje kouč. Ze záložní řady Jihočechů po sezoně vypadli Pavel Šulc s Filipem Havelkou, kteří zahájí přípravu ve svých mateřských klubech. Pokud by se v nich ale neprosadili, Dynamo má velký zájem o to, aby se vrátili. „Nic jako předběžnou dohodu s kluby nemáme. Ale s oběma jsme v kontaktu, dobře znají prostředí, takže mohou přijít klidně týden před ligou,“ tvrdí David Horejš. S týmem aktuálně trénují i tři dorostenci Tadeáš Bečvář, Jakub Kousal a Marek Smejkal, stejně jako navrátilec z hostování Martin Šplíchal. Na cestě je ještě další záložník Matěj Valenta. Hráč Slavie, jenž naposledy působil v Ústí nad Labem. Prozatím poslední posila pro budějovický tým je do útoku. Nigerijský forvard Fortune Bassey by měl s klubem podepsat smlouvu. Několik dní bude trvat, než se přestup z Afriky formálně zkompletuje. Bassey naposledy hrál také ve druholigovém Ústí nad Labem, kam přišel jako nejlepší střelec třetí ligy. Na severu Čech loni nastřílel 5 branek ve 28 zápasech. Všechny čtyři posily Dynama - Vorel, Králik, Baumgartner i Bassey - by měly na jihu Čech podepsat smlouvu na tři roky. Rozšířil se také realizační tým. Novým asistentem trenéra se stal Jindřich Tichai, jenž naposledy trénoval Benátky nad Jizerou. Tichai by zároveň měl vést i divizní B tým. Po pondělním úvodu přípravy budou fotbalisté deset dní trénovat. Příští středu přivítají Vyšehrad, pak se v sobotu představí v Plzni. O týden později vyzvou Táborsko a následně vyrazí na soustředění do rakouského Kaprunu, kde v týdnu od 10. srpna sehrají dva přípravné duely. „Rozbijeme tím každodenní stereotyp v Budějovicích. V Rakousku nás čekají výborné podmínky a dva kvalitní soupeři,“ chválí si bývalý ligový obránce. Českobudějovický klub ještě rozvázal smlouvy s Ladislavem Martanem a Romanem Polomem. Už dříve skončili Ivan Schranz, Michael Rabušic, Jiří Kulhánek a Denis Granečný. Hostování Michala Řezáče ve Viktorii Žižkov se v létě změnilo v přestup.