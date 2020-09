Fotbalistům Českých Budějovic chybí góly. Roli hrají zranění i forma hráčů

České Budějovice v úvodních čtyřech kolech třikrát vůbec neskórovaly a zůstávají jen u dvou branek ze zápasu v Ostravě. Poslední bezbranková remíza v Opavě přinesla alespoň druhý letošní bod.

„Důležité je, že jsme konečně odehráli utkání bez inkasované branky. Ale směrem dopředu jsme toho moc nepředvedli,“ přiznává budějovický útočník Lukáš Matějka.

Důvody? Jednoznačně zranění, protože absence klíčových ofenzivních hráčů Micka van Burena a Pavla Šulce musí být znát. Na druhou stranu hraje roli i slabá forma křídelních hráčů. Ubong Ekpai, Matej Mršič, Patrik Brandner ale i Karol Mészáros mají na víc. Na hrotu se tak pere Matějka, ale často mu chybí podpora spoluhráčů.

„Musíme chodit ve větším počtu do vápna. A zároveň v něm být hladovější po gólech. Na tom je třeba zapracovat,“ ví 22letý forvard.

„V Opavě nám chyběla kvalita a přesnost. Když jsme získali míč, tak jsme často kazili přihrávky a nevytvářeli si šanci,“ popisuje Matějka. Dynamo na hřišti slezského celku vystřelilo na branku dvakrát. Předtím doma proti Liberci dokonce jen jednou.

Nizozemského útočníka van Burena trápí svalové problémy, ale od pondělka měl znovu zapojit do společného tréninku. V zápase B týmu se o víkendu znovu zranil David Ledecký. Trenéři tak mohou kromě Matějky využít už jen nigerijského forvarda Fortune Basseyho. „Mám to díky tomu snazší, ale přeju si, aby se kluci co nejdříve uzdravili a náš tým byl silnější. Díky konkurenci se vzájemně posouváme dál a to je jedině dobře,“ tvrdí.

Střelec jedné ze dvou budějovických branek v sezoně na jihu Čech hostuje už podruhé. A návrat po třech letech Matějkovi zatím vychází. „Šel jsem do příjemného prostředí, kde se mi líbí. Znal jsem tady řadu spoluhráčů i trenéry. Zatím toho vůbec nelituji. Snad začneme také vyhrávat,“ přeje si.

Nejbližší příležitost budou mít České Budějovice v pátek, kdy od 18 hodin hostí pražské Bohemians. „Bod z venku je vždycky plusový. Ale počítat se bude, jen když porazíme doma Bohemku,“ ví útočník hostující z Plzně.

Matějka poslední sezonu střílel góly v druholigovém Ústí nad Labem, které hrálo v neděli ligový duel v Táborsku. „Chtěl jsem se jet na kluky podívat. Ale byl jsem tak unavený ze zápasu a cestování, že jsem nakonec zůstal doma a do Tábora nevyrazil,“ vysvětluje.