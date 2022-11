Fotbalisty Českých Budějovic by měl převzít příbramský kouč Zápotočný

Vyprodukovali přes dvacet střel, čtyřikrát dostali míč do sítě. Fotbalová Plzeň se otřepala po víkendové porážce se...

Kapitán Radim Breite vystihl špatnou jabloneckou rozehrávku, ihned otočil hru do středu pole na volného Jiřího Spáčila,...

Po dvaceti minutách vstal z lavičky a vydal se k sektoru za bránou, kde řádili chuligáni. „Nebál jsem se. Ale co jsem...

Ať je pořád čtvrté kolo, smál se po gólu plzeňský záložník Vlkanova

Je to ligová kuriozita, která by třeba v hokeji ještě nedávno možná nebyla. Ale řády to umožňují. Čtvrté kolo fotbalové...