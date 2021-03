Proti Budějovicím nechce hrát každý. Dvojzápas blbec, řekl sparťan Pavelka

Středopolař David Pavelka, který byl u posledních dvou nezdarů, po nedělní plichtě 0:0 před kamerou klubové televize prohlásil: „Přijde mi, že jsme se v obou zápasech porazili sami.“

Na podzim sparťané na Letné podlehli 2:4, tehdejší trenér Václav Kotal užasle označil chyby svých svěřenců za triviální. „Horší než v dorostu,“ lamentoval po listopadovém klání osmého kola.

Bylo to mimochodem na den přesně po roce, co České Budějovice na Spartě bodovaly - v listopadu 2019 přestřelka skončila 3:3, přičemž domácí museli třikrát vyrovnávat.

To bylo ještě pod vedením kouče Václava Jílka, jehož první střetnutí s Dynamem na lavičce Letenských skončilo na jihu Čech 2:2. Hosté tam nepodali dobrý výkon, ale aspoň vybojovali bod poté, co v poločase prohrávali o dvě branky.

Zpět do současnosti: i tentokrát se Spartě nevyvedla první půle. Nechytila začátek, kupila laciné ztráty, chyby, vázla jí kombinace. Trenér Vrba ji označil za nejhorší od chvíle, co tým na začátku února převzal.

„Probrali jsme se až někdy v patnácté minutě. Budějovice se nadechly a už to nepustily. Vázla nám kombinace, chybělo větší množství šancí,“ komentoval to Pavelka. „Dvě šance byly, ale bylo to málo.“

On sám se ocitl v jedné z nich. Po přihrávce Adama Hložka nicméně bránu v tutové pozici přestřelil.

„Nevím, jestli mi to tam skočilo nebo jsem se tak zaryl do země, bylo to tam hodně měkké. Ale to je jedno, měl jsem to tam donést v zubech, dneska nás to stálo tři body,“ zlobil se na sebe Pavelka.

Zmíněný Hložek měl tu druhou příležitost, v níž se dobře uvolnil, ale pálil do nohou padajícího gólmana Jaroslava Drobného.

„Chtěl jsem si zaseknout obránce, protože jsem věděl, že bude skákat do střely. To se povedlo. Měl jsem to pak na dlouhou nohu, chtěl jsem to hrát křížem do protipohybu gólmana. On ležel už na zemi, stačilo to jen zvednout. Bohužel...,“ popisoval Hložek,“ jenž se rovněž kritizoval. „Umím zahrát mnohem líp.“

Uzdravený talentovaný fotbalista přemítal nad tím, proč sparťanům českobudějovická hra nevyhovovala. „Byli na nás dobře nachystaní. Dostupovali nás, hráli na nás důrazně, asi jako každej. My jsme se s tím nevypořádali,“ uvedl. „Nebyl to od nás dobrý výkon.“

Jeho spoluhráč Pavelka souhlasil.

„Nemyslím, že by nás Budějovice něčím předčily, spíš jsme jim tu šanci na body nabídli svou hrou,“ řekl. „Pro mě osobně to byl takový dvojzápas blbec, protože v prvním jsem dostal červenou kartu a dneska jsem nevyužil šanci rozhodnout. V dobrém na to vzpomínat nebudu.“