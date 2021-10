Velká ztráta, měli jsme vyhrát, řekl Trpišovský. Od Krmenčíka čeká víc

Slavii trápí spousta věcí najednou. Početná marodka, nedokonalá defenziva, koncovka v ofenzivě...

Vždyť na hřišti Dynama měla pár slušných příležitostí, než dostala dva slepené góly a musela likvidovat manko. To se jí po změně stran povedlo, ale obrat už ne.

„První střela a hned gól, vzápětí další branka ze standardky, takže zápas se během chvilky přetočil v nepříznivý vývoj. Bojeschopnost týmu šla pak hodně dolů,“ popisoval kouč Slavie.



„Do druhé půle už jsme vstoupili dobře a myslím si, že jsme si vytvořili spoustu šancí i na to, abychom utkání úplně otočili,“ poznamenal Trpišovský. „První gól jsme dali z penalty a z víc než desítky dobrých gólových šancí jsme dali jediný gól ze hry. Je to smutné a taky je to důvod, proč jsme nedokázali vyhrát.“

Jak remízu hodnotíte?

Na koukání to byl skvělý zápas. Budějovice podaly dobrý výkon, trápily nás a hrály velice dobře. Pro mě to je velká ztráta bodů. I přesto, že jsme prohrávali 0:2 a měli jsme proti sobě velice dobře organizovaného soupeře, jsme zápas mohli a měli vyhrát.



Z posledních pěti zápasů jste vyhráli jediný. Vidíte nějakou příčinu?

Zjednodušeně řečeno: první příčina je, že z první situace inkasujeme. Po naší chybě. Také první tři šance v utkání neproměníme, což psychice týmu a některých hráčů nepomáhá. V prvním poločase se nám taky nedaří, aby všichni hráči podali alespoň nadprůměrný výkon. To je proti soupeřům, kteří proti nám hrají s plným nasazením, málo, a stojí nás to výkony ve druhém poločase. Vždycky honíme výsledkově nepříznivý vývoj.

Zmínil jste slovo bojeschopnost, i po duelu s Maccabi jste mluvil o přístupu, morálních vlastnostech. Jak se vám to pozdávalo proti Dynamu? Souvisí výkon s psychickou nepohodou?

Trošku to souvisí, ve druhé půli ale bylo vidět, že jde i o určitou souhru, když přišli Kuchta, Lingr a Ševčík. Kluci jsou tu spolu aspoň rok a čtvrt, jsou na sebe zvyklí a mají nějaké zápasy za sebou. Ale je to o mentalitě. když se daří, umí hrát každý, ale když se nedaří, tak se ukáže opravdová kvalita hráče. O takové hráče se musíme opřít.

Jaké myslíte?

Někteří z nich se nám vracejí, ať je to Ševčík, Lingr a snad na středu na Olomouc přibude někdo další. Kluci se to učí, je tam hodně hráčů, kteří jsou tady tři, čtyři nebo pět měsíců a zvykají si na Slavii. Je taky velký rozdíl hrát doma a venku. Doma s lidmi jsme schopní ten výkon podat. Venku je výkon za stavu 0:0 slušný, ale jde dolů po prvním gólu. Musíme být odolnější a kompaktnější, víc se hecovat na hřišti a ne, aby to bylo na nás na střídačce, jako v první půli, a na hřišti to nebylo. To pak nefunguje. Naštěstí to kluci přenesli z lavičky a fungovalo to.

Poslední dobou dobře nepůsobí defenziva, nulu udržela naposledy v srpnu.

Základem každého týmu je defenzivní hra. Z toho může vycházet nadstavba, situace směrem nahoru, různé přečíslování. V momentě, kdy zaváháme, jsme někde o krok později a nevystoupíme se soupeřem jako u prvního gólu, pustíme ho do té pozice, tak roste šance, že se stane to, co při té první situaci. Samozřejmě to je přímá úměra s tím, aby hráči směrem nahoru měli nějakou pohodu, dobře otevřeli zápas a naopak se dostávali do situací, které nám vyhovují.

Můžete se opřít o Michaela Krmenčíka? V poločase jste jej vystřídal.

V některých situacích ano, ale samozřejmě by potřeboval dát gól. Měl dva momenty, které mohl vyřešit líp. Ale jde o návaznost hráčů. Na Kuchtu jsou ostatní zvyklí líp, každý hráč si tím prošel. Michael nám musí pomoct víc, než nám pomáhá, což je hlavně práce v šestnáctce a góly. Čekám od něj víc než doposud.



Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Od tymu cekam vyrazne vice nez vykony posledni doby. Mozna vsichni hraci dobre nechapou, co to znamena hrat za Slavii a ze nelze zit z uspechu minulosti. oblíbit odpovědět

Klubový šéf Jaroslav Tvrdík po výkonu v Haifě ostře tweetoval. Měli jste čas o tom mluvit osobně?

Něco jsme spolu řešili, ale neměli jsme na to ani moc času. Ale nedivím se mu, protože jak už jsem o tom mluvil v Haifě, někteří hráči musejí daleko víc přidat a uvědomit si, za který klub hrají. Myslím si, že si to uvědomují, ale musejí jít s kůži na trh. Musí pomoct jako pomáhají kluci, kteří v pohodě úplně nejsou - jako třeba Lingr po viróze. Jestli se budeme na hřišti bát a schovávat se, tak budeme zranitelní. Musíme si pomoct navzájem.