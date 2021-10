Kritický Kuchta: Naše zoufalost v první půli byla strašná, hráli jsme špatně

Slavia je v útlumu. Feyenoord venku (1:2), derby na Spartě (0:1), pak sice výhra nad Libercem (3:1), ale následně porážka 0:1 v Haifě s Maccabi.

Bod z Budějovic v současném rozpoložení mistrovi moc nepomůže.

Č. Budějovice - Slavia 2:2 další nezdar obhájce, po pauze dokázal jen srovnat

Kuchta se na něm podílel jako náhradník do druhé půle, za stavu 0:2 získal penaltu, z níž hosté snížili, a nahrál na druhý gól. Když už to bylo 2:2, mohl dokonce rozhodnout, ale brankáře Vojtěcha Vorla nepřekonal.

Na zvrácení situace z prvního poločasu se slávisté na jihu Čech už nezmohli.

Nepovedený první poločas jste sledoval z lavičky. Jak jste jej viděl?

Na jeho začátku jsme měli dát gól my, uklidnit se, ale trefili jsme břevno, nevyužili ani jiné šance. Nebyli jsme to my. Z ničeho nic jsme pak ze dvou šancí, v kterých jsme Budějovice pustili na vlastní půlku, dostali dva góly. Naše zoufalost v první půli byla strašná.



Čím si to vysvětlujete?

Hráli jsme špatně, no. I první poločas v Haifě byl zoufalý. I ode mě. Asi jsme si mysleli, že to proti Dynamu půjde samo, nevím. Schovávali jsme se, nechtěli jsme hrát. A to není jen o tomhle zápase, nabaluje se to. Člověka to pak sráží a štve ho to.

Je to čtvrtá soutěžní ztráta z posledních pěti zápasů. Doléhá to na vás?

Samozřejmě na tohle nejsme zvyklí, ale každý s tím nějak pracuje. Je to jiné, ale nervozitu si nemůžeme dávat do hlav. To bychom pak zase neuspěli. Na někom leží deka a pracuje s tím jinak, i proto trenér o poločase neřval, protože někdo to snáší hůř. Je to jenom v nás, musíme něco změnit - v tréninku a pak v zápase. Druhá půle nám ukázala, jak musíme hrát od začátku.

Trenér Trpišovský tedy o přestávce nezvyšoval hlas?

Snažil se povzbuzovat. Měli jsme i hodně cizinců v sestavě, snažil se to vysvětlit. Snad to trošku pomohlo, ale kýžený efekt, abychom získali tři body, nepřišel. Bylo to v nás, trenéři za nás nehrajou.



Souvisí to, že je v sestavě víc cizinců, s horší komunikací na hřišti?

Do toho bych se nechtěl pouštět. Známe se dlouho, víme, co jeden od druhého čekat. Tohle není hlavní důvod toho, proč se nám nedaří.



Je za tím únava? Psychická i fyzická?

Popravdě nevím. Může to být i tím, že nám chybějí někteří hráči. Nějací se dostávají do formy a začínají trénovat. Na někom je také znát, když hraje středa, neděle, středa, do toho přelety... Ale my chceme hrát poháry, časté zápasy. Někdy to ale přijde, že nepotkáme psychickou a sportovní formu. Pak to s vámi jede a musíte ten vlak hned zastavit, aby vám neujel.