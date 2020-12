Máme příjemné starosti. Trenér Horejš řeší nabitou budějovickou sestavu

Budějovičtí vyrazí na jih Moravy povzbuzení povedeným týdnem, kdy porazili Spartu a Bohemians, k čemuž přidali bod proti Plzni. V tabulce to znamená posun na dvanáctou příčku.

„Venku jsme neprohráli a doma nám los připravil těžké soupeře. Navíc nám chyběli klíčoví hráči do ofenzivy a nedávali jsme góly. Teď se naše síla hlavně směrem dopředu zvedla a projevilo se to i na výsledcích,“ popisuje změnu trenér David Horejš.

I jeho celek přibrzdil sníh, přípravu na utkání to ale zásadně nenarušilo. „Od středy trénujeme na umělé trávě. V tomhle období počítáme s tím, že terén nebude optimální. Ale všechny celky mají vyhřívané trávníky a při našem posledním domácím utkáním byl ve velmi dobrém stavu,“ uvádí.

Ještě pět kol do konce podzimu

Do konce podzimu zbývá sehrát pět kol. Po nedělním souboji v Brně bude Dynamo o týden později hostit Karvinou, pak pojede do Olomouce, Jablonce a dva dny před Štědrým dnem uzavře polovinu ligy doma proti Příbrami.

Momentka z tréninku fotbalistů Českých Budějovic.

Nejbližší soupeř Zbrojovka je v tabulce šestnáctá se šesti body. Tým kouče Miloslava Machálka ale nyní zažívá výrazné zlepšení, když uhrál pět bodů ze tří zápasů. Naposledy dokonce obral i pražskou Slavii. „Poslední dva venkovní zápasy se jim povedly. Na Slavii hráli výborně, předtím vyhráli v Jablonci. Čeká nás těžké utkání, ale to se dá říct o každém ligovém kole,“ tvrdí Horejš.

Nováček se přitom v prvních kolech potácel u dna tabulky. „V úvodu sezony měli velký problém s defenzivou. Chyběli jim důležití hráči, jako jsou Pavel Dreksa nebo Zoran Gajič. Když se vrátili, tak dodali týmu sílu a zkušenosti. Je to podobné, jako když nám scházeli Pavel Šulc a Mick van Buren,“ srovnává.

Právě návrat ofenzivních tahounů znamenal zkvalitnění útoku i větší konkurenci v týmu. O základní sestavu se přetahuje řada hráčů a trenéři mohou čerpat z nabité lavičky náhradníků. „Jsou to příjemnější starosti, než které jsme řešili v úvodu sezony. Máme víc variant, ale někteří mají zdravotní problémy, takže uvidíme, jak to nakonec vyřešíme. Minulý týden byl náročný a vybral si nějakou daň,“ komentuje Horejš.

Budějovický kouč je ve své funkci suverénně nejdéle ze všech ligových trenérů. Před desátým kolem však musí řešit otázku, na kterou měl dlouhou dobu jednoznačnou odpověď.

Fotbalisté Českých Budějovic se radují z gólu Karola Mészárose (uprostřed) proti Spartě.

Jasná brankářská jednička Jaroslav Drobný proti Plzni odpočíval a více než dobře ho zastoupil Vojtěch Vorel, který při svém ligovém debutu vychytal čisté konto. „Jarda Drobný tým podržel na Spartě i s Bohemkou, Vojta Vorel zvládl debut skvěle a s Plzní neinkasoval. Jsem rád, že máme takhle kvalitní brankářskou dvojici,“ chválí si. Kdo naskočí v brance proti Zbrojovce, neprozradil. „Jasno máme, ale nebudu to říkat předem.“

Do tréninku už se zapojují i útočníci David Ledecký a Lukáš Matějka. Kvůli čtyřem žlutým kartám nenastoupí obránce Pavel Novák.

Cíl Jihočechů je jednoznačný - připsat si do tabulky další ligové body a navázat na dobré výkony z posledních zápasů. „Brno bude chtít doma vyhrát, ale my také jedeme uspět. Do konce podzimu zbývá pět zápasů a chceme z nich získat co nejvíce bodů,“ uzavírá kouč.