Z Dynama do Dynama. Hbitý křídelník Švec zabojuje o místo v kádru

Švec do velkého fotbalu vstoupil ve Zlatých Moravcích, kde v 17 letech zažil ligovou premiéru. Po další úspěšné sezoně si ho vyhlédla Dunajská Streda, kam přestoupil. Nikdy se však v klubu výrazněji neprosadil, a tak se přes druholigový Šamorín dostal do Liptovského Mikuláše. Ve slovenské nejvyšší soutěži odehrál 77 zápasů, v nichž nastřílel 11 branek.

Jako odchovanec Dynama jste zamířil znovu do klubu se stejným názvem, že?

Ano. Pocházím z Čierných Kľačan, kde hraje místní klub ŠK Dynamo asi sedmou ligu. Také jsem si tam zahrál nějaký zápas.

Takže jste měl po nabídce z Českých Budějovic hned jasno?

To je spíš takové úsměvné. Rozhodující bylo, že to byla nabídka z první české ligy. Dynamo má velkou historii, hráli za něj významní hráči. Klub má výborné zázemí a věrné fanoušky. Moc se na to těším.

Radil jste se s některým ze slovenských fotbalistů, kterých je a bylo v klubu dost?

Ano. Bavil jsem se s Dávidem Šípošem, který tu chytá. Neváhal jsem ani minutu, protože mi představil, jak v klubu vše funguje.

Jak vůbec došlo k vašemu kontaktu s klubem?

Můj agent mě doporučil trenérovi. On si mě nastudoval a společně s vedením o mě měli zájem, což mě velmi potěšilo. Hlavně to rozhodlo, proč jsem si vybral České Budějovice. Pak už se přestup dotáhl.

Sledoval jste Dynamo nebo celou českou ligu už dříve?

Upřímně vůbec ne. Až když jsem věděl, že o mě má Dynamo zájem, tak jsem ho začal společně s celou ligou sledovat.

S čím přicházíte na jih Čech?

Chci pomoci klubu k co nejlepšímu umístění. Bylo by fajn, kdybychom se dostali do střední části tabulky a vyhnuli se skupině o záchranu. A rád bych se prosadil do kádru.

Co jste říkal na váš první den v přípravě v novém prostředí?

Všechno bylo super. Máme skvělé podmínky, stadion se mi líbí. Klub vypadá takový rodinný.

Při posledním angažmá v Liptovském Mikuláši jste se potkal s brankářem Matějem Lukschem, který také v létě zamířil do Dynama?

Ano. Jsme také velmi dobří kamarádi, takže pro mě je důležité, že tu mám člověka, který mi poradí a pomůže.

Vaše místo je na kraji zálohy. Z jaké strany se vám hraje lépe?

O něco radši hraji zleva, ale nemám problém nastupovat ani vpravo.