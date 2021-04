Fotbalové Budějovice na prodej? Zájem má hned několik zájemců

Nyní lemuje tribuny stadionu a na hrudi černobílých dresů je dominantní logo společnosti Autodraft, stále ještě nového významného partnera fotbalového Dynama. Jak bude vypadat budoucnost tohoto spojení, se však teprve uvidí.

„Za několik týdnů budeme mít přesnější informace,“ naznačuje stručně majitel firmy Karel Kovář, podnikatel pocházející z Třeboně. Kovář měl do konce roku 2020 opci na odkoupení klubu, kterou se však rozhodl nevyužít. Dění v Dynamu však intenzivně sleduje a podle informací iDNES.cz by jako partner rád pokračoval i v příští sezoně. S největší pravděpodobností však klub nemůže počítat s tak štědrým příspěvkem, jako bylo letošních 10 milionů korun.

„Autodraft má roční smlouvu jako generální partner. Z naší strany panuje spokojenost, od pana Kováře si myslím, že také, ale to je hlavně na něm. Klubu finančně velmi pomohl a myslím, že ho to baví,“ zmiňuje generální manažer klubu Martin Vozábal.

Věřte nebo ne, ale i v první lize si můžete nyní koupit klub za korunu. Josef Grill šéf společnosti Wedos

Spojení Autodraft – Dynamo se podle všeho osvědčilo a spokojenost panuje oboustranná. Jestli a jak se firma s klubem nakonec domluví i na další sezonu, se teprve ukáže. „Pravidelně se o tom bavíme. Trápí ho, stejně jako nás všechny, že nemohou chodit diváci. Ale doufám, že s námi bude chtít spolupracovat dál,“ uvažuje Vozábal.

Podle několika na sobě nezávislých zdrojů se zdá, že firmě Autodraft stávající pozice vyhovuje a Kovář o odkoupení klubu vážněji neuvažuje. Nicméně spekulace okolo prodeje, o kterém se ve veřejném prostoru mluví od loňského vážného zájmu bývalého reprezentanta Tomáše Sivoka, neutichají.

Uchazečů je i v době pandemie koronaviru hned několik. Miroslav Dvořák, jeden z akcionářů a generální ředitel firmy Motor Jikov, iDNES.cz potvrdil, že existuje více zájemců a jednání i nyní nadále pokračují. Bližší informace nesdělil. „Ale za dobu, co jsem na této pozici v klubu, už bylo takových jednání více. Je to věc akcionářů, já to nemám ani právo komentovat,“ reaguje Vozábal, podle kterého je na tom teď klub finančně slušně.

„Díky majitelům jsme na tom dobře, jsme stabilizovaní. Nevím, jak je to jinde, ale nikomu nic nedlužíme. Rozvoj klubu je patrný, rozpočet je vyšší a dovolili jsme si hráče, jako jsou Šulc, van Buren, Diop, Vais nebo Králik. Víc se toho v poslední době povedlo, než nepovedlo,“ těší manažera.

Jednání s akcionáři potvrdil redakci podnikatel Josef Grill, zakladatel společnosti Wedos z Hluboké nad Vltavou, jenž je jedním z hlavních partnerů budějovického Dynama. Před pár týdny však firma oznámila, že ukončuje aktivity spojené s českým fotbalem kvůli korupčním kauzám, které vyšly najevo. Grill se teď proto snaží přispět k očistě tuzemského fotbalového prostředí.

Bližší informace k setkání s akcionáři komentovat nechce. „Setkali jsme se, ale k žádnému detailnímu jednání nedošlo,“ hodnotí Grill stručně s tím, že nelze vyloučit další schůzku. I nadále si pak stojí za tím, že do fotbalového prostředí vstoupí za předpokladu, že bude čisté, čemuž se snaží napomoci.

„Aktuálně jsme dostali nabídky od dalších tří prvoligových klubů, dále dvou druholigových a dvou třetiligových. Věřte nebo ne, ale i v první lize si můžete nyní koupit klub za korunu. Jen jde o to, že musíte počítat s tím, že provoz něco každoročně stojí,“ upozorňuje podnikatel. Podle něj je z toho jasně vidět, jak to ve fotbale vypadá s financováním a kam to fotbal dopracoval kvůli svým aférám a vedení. „Je to divadlo na diváky, divadlo na sponzory a toho se účastnit nechceme. Půjdeme do toho za předpokladu, že to budeme dělat čistě a zároveň že se celý český fotbal očistí,“ vzkazuje.

Vypadá to, že se jednání mezi Josefem Grillem a akcionáři aktuálně spíše zastavila. V blízkém okolí klubu se však mluví ještě o dalším zájemci, který stojí o jeho odkoupení. Může to být překvapivé jméno, ale Tomáš Sivok to není. Mimochodem, dříve byli mezi uchazeči i lidé či skupiny z jihu Evropy či Asie.

Pokud akcionáři klub chtějí prodat, měla by jednání s ohledem na blížící se konec sezony nabrat spád v průběhu nadcházejících týdnů.

„Jednání o prodeji byla celá řada. Vždy oslovil někdo nás. My jsme se nebránili s nikým jednat. Jsme ale jihočeští patrioti. Chceme, aby to byl někdo, kdo klubu dá více než my, posune ho dál, a především nám řekne, jak toho dosáhne. Musíme se dostat k tomu, že to bude pro Dynamo lepší, než je současná situace,“ řekl už dříve Miroslav Dvořák.