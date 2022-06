Budějovice čekají dva týmy z bundesligy, kouč Weber chce posily na křídla

I když ve změnách v kádru převažují příchody, Dynamo v létě zatím spíše oslabilo. Mužstvo opustili Mick van Buren, Ondřej Mihálik, Vojtěch Vorel, Patrik Brandner či Pavel Novák. Naopak z hostování se vrátili povětšinou mladíci. K tomu z Baníku Ostrava přestoupil útočník Tomáš Zajíc a klub získal slovenského záložníka Jakuba Švece.

„Nechci nic velkého měnit. Trenéři přede mnou odvedli dobrou práci, ale každý má vlastní představy. Budeme zkoušet i nové varianty rozestavení, proto jsme přivedli dalšího útočníka,“ uvedl první den s týmem nový kouč Jozef Weber.

Bývalý trenér Mladé Boleslavi či Karviné je na jihu Čech už od začátku června. „Už jsem se startu nemohl dočkat. Skoro jsem litoval, že jsem hráčům nezkrátil volno. Ale to přeháním, šest týdnů přípravy je dost,“ zhodnotil.

V úvodu přípravy čekají Jihočechy duely s Duklou Praha a Vlašimí. Na soustředění v rakouském Kaprunu by pak měli vyzvat bundesligové celky FC Augsburg a Union Berlín. Generálkou bude souboj s druholigovým Táborskem. „Na soustředění už bychom měli jet s prakticky hotovým kádrem na ligu. Se soupeři v přípravě jsem moc spokojený,“ přidal Weber.

Skladba a doplnění kádru je nyní hlavním tématem. Zejména na krajích zálohy Budějovice ještě chtějí posílit. „Jednali jsme s Patrikem Brandnerem, ale nakonec jde na Slovácko. Možná také on potřeboval změnu. Hledali jsme typologicky podobného hráče. Jakub Švec přichází ze slovenské ligy a to se občas stává, že chvíli trvá, než si hráč zvykne na tu českou. Podepsal smlouvu na tři roky, tak doufám, že se postupně propracuje do základní sestavy,“ zmínil.

Góly se budou čekat od útočníka Tomáše Zajíce. „Na Baníku se tolik neprosadil, v Polsku moc nehrál. Chceme ho probudit. Věřím, že naváže na sezony, kdy ve Slovácku dával góly,“ doplnil.

Po návratu Vojtěcha Vorla do Sparty se původně plánovalo i angažování dalšího brankáře. To však nyní není aktuální. Stávající dvojici Dávid Šípoš – Daniel Kerl doplnili navrátilci Matěj Luksch a Martin Janáček. „Věřím, že to bude konečný stav. Při nástupu jsem chtěl přivést jiného brankáře, ale pak jsem si prostudoval Janáčka se Šípošem a chci jim dvěma dát šanci. Luksch s Kerlem také mají možnost, zabojovat o své místo v kádru,“ ujistil Weber.

K týmu nového kouče se prozatím nepřipojil obránce Ishaku Konda. Kvůli zranění trénují individuálně Matej Mršič a Ondřej Čoudek. „Chceme navázat na dobrou práci v předchozích letech. Klub se stabilizoval v první lize a náš cíl je, aby to platilo i nadále,“ doplnil Jozef Weber.