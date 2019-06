Budějovičtí fotbalisté si proti Berounu zastříleli a vyhlížejí posily

Před týdnem se poprvé sešli na začátku přípravy. O víkendu už hráli první utkání. Celek Dynama po postupu zpět mezi elitu nezahálí a pilně se připravuje na nejvyšší soutěž. Jako první je prověřil tým Berouna, který duelem na jihu Čech zakončil divizní sezonu.

Trenéři si přáli, aby první týden trénování zakončili duelem s kvalitativně slabším soupeřem, což sok z Berouna potvrdil. „Těší mě, jak k tomu kluci přistoupili. Dali jsme plno branek, vytvořili jsme si několik dalších šancí. Splnilo to účel, který jsme chtěli,“ řekl po utkání trenér David Horejš.

Celých devadesát minut zápasu odehráli v černobílém dresu jen tři nováčci v týmu. V obraně se představil mladík Maxim Talovierov, na levém kraji zálohy hrál Tomáš Froněk a v útoku nastoupil Karsten Bastian Ayong.

Právě jedenadvacetiletý Ayong patřil k nejvýraznějším hráčům na hřišti. Jeden gól vstřelil, další připravil pro Iva Táborského. „Utkání rozhodně hodnotím pozitivně. První poločas jsme odjezdili, brzy jsme šli do vedení a hráli dobrý fotbal,“ říkal po jasné výhře s Berounem.

Zároveň kvitoval to, že hned v úvodním přípravném duelu odehrál oba poločasy. „S trenérem jsme na tom byli domluveni. Je to pro nás plus, lépe tím získáváme kondici a pomůže nám to.“

S jeho předvedenou hrou byl spokojený i David Horejš. „Měl dobrý přístup, hlavně v prvním poločase podal opravdu dobrý výkon. Ve druhém poločase už na něm bylo znát, že dlouho nehrál,“ komentoval hlavní kouč.

Pro rodáka z Kamerunu není Dynamo neznámým klubem. Na jih Čech přišel v pouhých čtrnácti letech a v mládeži strávil tři roky, na které rád vzpomíná. „Jsem rád, že se mohu vrátit tam, kde jsem vyrůstal. Naposledy jsem působil v zahraničí a už jsem chtěl zpět,“ hlásil na začátku přípravy.

Ve středu přivítají černobílí v areálu Na Složišti Příbram, která prvoligovou příslušnost uhájila až v baráži proti Brnu.

Kádr Jihočechů po postupu do nejvyšší soutěže není ani zdaleka uzavřený. Vedení usilovně pracuje na získání nových posil. „Máme vytipované různé hráče, jednáme s nimi. Věřím, že se nám společně s vedením podaří přivést čtyři nové hráče,“ prozradil lodivod týmu.

V zákulisí se hlasitě hovoří o příchodu Benjamina Čoliče z Karviné, kterému skončila u Slezanů smlouva. „Je to jedna z variant. Jednání probíhají, uvidíme, jak to celé dopadne,“ řekl na téma bosenského obránce.