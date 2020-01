Útočník Táborský po výprasku: Hazardujeme s dobrým jménem klubu

V zápase sice chyběly největší hvězdy týmu Tomáš Sivok s Jaroslavem Drobným, nehráli ani Pavel Novák či Filip Havelka, to ale ligového nováčka neomlouvá. Navíc i soupeř nechal některé zkušenější hráče odpočívat. „Nic takového se nesmí stát v žádné fázi přípravy. Je to příšerná ostuda. Měli jsme špatný přístup, byli jsme všude pozdě,“ rozčiloval se po zápase útočník Ivo Táborský.

Žižkov je poměrně tradičním soupeřem Dynama v různých částech sezony. V úvodu nic nenasvědčovalo tomu, že by favorit měl odejít s takovým výpraskem. Domácí však zahodili několik slibných příležitostí a po slepených brankách Davida Bezdičky a Jaroslava Diviše úplně vypadli ze hry.

Po pauze rozklad českobudějovické hry pokračoval. S chutí hrající Pražané přidali dalších pět branek, za Dynamo pouze snižoval z penalty Ivo Táborský. „Můj gól vůbec nemá cenu řešit. Trenér je na nás po právu naštvaný. Stále si opakujeme, že každý hraje o svoje triko v kádru. Takhle jsme mu ukázali, jak se to přesně dělat nemá,“ smutnil jediný domácí střelec v zápase.

Dynamo ale podle něj soupeře z nižší soutěže nepodcenilo. „To určitě ne. Už jsme s nimi prohráli 1:3 v přáteláku v průběhu podzimu,“ připomíná 34letý forvard. „Hazardujeme s dobrým jménem klubu. Spadli jsme na zadek hned na začátku přípravy. Teď se nemůžeme trenérům ani podívat do očí. Přitom na tréninku jsme pokorní, makáme naplno. Jsem z toho nešťastný,“ těžko hledal slova Táborský.

Debakl od druholigového soupeře byl pro českobudějovické fotbalisty opravdu šokující. „Čtyři roky něco budujeme a pak to nesmíme takovým zápasem zahodit. Omlouváme se trenérům i fanouškům. Uděláme všechno pro to, abychom to napravili,“ slíbil Ivo Táborský.

Celý zápas odchytal mladý brankář Matěj Luksch. Poprvé po návratu z hostování naskočili Michal Řezáč a Maksym Talovierov. Po zranění se do hry vrátil Roman Polom. Naopak zdravotní problémy zhatily premiéru v A týmu pro gólmana Martina Janáčka. Další přípravné utkání čeká svěřence Davida Horejše v sobotu proti pražské Spartě. V tomto týdnu by do týmu měly přijít první zimní posily.