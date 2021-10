V Českých Budějovicích cítí šanci, mistra chtějí v neděli překvapit

Pro černobílé hraje několik faktorů. Slavia nemá zářnou formu, chybí jí řada hráčů – a hlavně ještě včera večer hrála zápas Evropské konferenční ligy v Izraeli. Budějovickým se navíc daří, z posledních tří zápasů získali sedm bodů a zvládli remizovat i na hřišti Jablonce.



Budějovice - Slavia Neděle 16.00 online

„Nemáme co ztratit. Hrajeme proti nejlepšímu týmu v republice, můžeme jen získat. Doufám, že odehrajeme dobrý zápas a potrápíme je. Tři body by byly krásné,“ zasní se Matej Mršić.



Chorvatský křídelník v Jablonci zlomil dlouhé čekání na ligový gól. Sice skóroval v přípravě, v poháru nebo za B tým, ale v nejvyšší soutěži se naposledy prosadil loni v únoru proti Baníku Ostrava. „Jsem rád, že jsem to konečně prolomil. Snad se chytím a budu ještě víc pomáhat týmu,“ přeje si.

Mršić v úvodu sezony nedostával moc prostoru. Nedařilo se mu, a tak hráli jiní. Velmi dobře se ukázal v Plzni a od té doby na něj trenér David Horejš znovu sází. S Pardubicemi na gól nahrál, s Jabloncem ho sám vstřelil ranou zpoza vápna.

„Je to pro mě velký psychický impulz. Pomůže mi to do dalších zápasů. Na začátku sezony jsem moc nehrál, ale dostal jsem šanci a chytil ji. Snažím se, abych si udržel současnou formu a byl ještě produktivnější,“ tvrdí.



Jihočeši se drží v klidném středu tabulky. Z deváté příčky mají na tu šestou jen dvoubodové manko. Každý bod proti třetí Slavii, která má však zápas k dobru, by byl plusový. „Jsou k poražení, ale je to pořád Slavia. Bude to extrémně náročný zápas,“ uvědomuje si Mršić.

Budějovičtí vnímají náročný program i absence soupeře, spoléhat na to však nechtějí. „Mají široký kádr plný kvalitních hráčů. Několik absencí je nerozhodí. Sice jim chybí třeba stopeři, ale viděli jsme, že tam vždycky někdo velmi dobře zaskočí. Zkusíme je překvapit a zápas si užijeme,“ má jasno křídelník.

Jihočeši se těší i na bouřlivou domácí atmosféru. „Když je plný dům, hraje se jinak. Věřme, že ten sportovní svátek skončí lépe pro nás,“ hlásí.

Střelecký ostrov bude velmi slušně zaplněný. „Aktuálně je včetně permanentek pryč okolo pěti tisíc míst. O vstupenky je stále velký zájem a denně mizí několik stovek,“ potvrzuje mluvčí klubu Aleš Strouha. Zbylé vstupenky půjdou do prodeje na pokladnách u stadionu dvě hodiny před utkáním. Na internetovém portále Ticket Live je možné lístky získat až do úvodního výkopu.