Konečně dobře vstoupit do ligy, přejí si v Českých Budějovicích

Kabinu Dynama už nepovedou Tomáš Sivok, Jaroslav Drobný, Ivo Táborský ani Jiří Kladrubský. Trenéři musí najít nové lídry a poskládat úspěšný a fungující tým. Materiál k tomu mají na budějovické poměry velmi dobrý. Při pohledu na souhrn letních změn je patrné, že mužstvo zejména v ofenzivě posílilo. Navíc všechny posty jsou minimálně zdvojené, je z čeho vybírat.

Kádr Budějovic Brankáři: Daniel Kerl, Dávid Šípoš, Vojtěch Vorel. Obránci: Benjamin Čolič, Lukáš Havel, Martin Králik, Dominik Mašek, Pavel Novák, Lukáš Skovajsa, Martin Sladký, Maksym Talovierov. Záložníci: Patrik Čavoš, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, Petr Javorek, Matej Mršič, Emmanuel Tolno, Jonáš Vais, Matěj Valenta. Útočníci: Fortune Akpay Bassey, Patrik Brandner, Ondřej Mihálik, Michal Škoda.

Ondřej Mihálik a Patrik Hellebrand jsou jedinými dvěma fotbalisty, kteří na jihu Čech hostují. Naděje fanoušci vkládají do navrátilců Jakuba Hory a Michala Škody. Zároveň bude zajímavé sledovat, jak si povede slovenský gólman Dávid Šípoš či jak obstojí v ligové konkurenci guinejský křídelník Emmanuel Tolno z Táborska.

„Z 90 procent jsme spokojení s tím, jak jsme tým složili. Velký díl úspěchu má aktivní přístup majitele, na který hráči slyší. Nejtěžší bylo přivést ty první. Ti další pak už vidí, že se skládá kvalitní tým,“ vysvětlil sportovní manažer Martin Vozábal.

Jihočeši s posilováním však ještě nekončí. Nadále přemýšlejí o získání jednoho či dvou hráčů. „Musely by to být opravdové posily, které rovnou naskočí do základní sestavy,“ doplnil Vozábal.

Králik je novým kapitánem

Po dlouhých letech by v sestavě černobílých mohlo opět figurovat jméno Penner. Dvacetiletý Nicolas, syn bývalého obránce, se vrací po vleklém zranění a po působení ve Spartě a italském Juventusu by se mohl v mateřském klubu rozehrát. „Ujasnili jsme si s ním i s agentem filozofii. Máme zájem, aby v klubu zůstal a podepsal smlouvu,“ upřesnil sportovní manažer.

V letní přípravě budějovický celek vyhrál pouze s Vlašimí, naopak třikrát padl. Nejlepší duel sehrál proti ruskému Krasnodaru (2:2). „Měli jsme tým kompletní velmi brzy, což je důležité. Sehráli jsme lepší i horší zápasy, celkově příprava splnila naše očekávání. Pomohlo nám soustředění ve skvělých podmínkách v Rakousku,“ ocenil trenér David Horejš.

Novým kapitánem jeho celku bude 26letý slovenský stoper Martin Králik, který převezme pásku po Patriku Čavošovi. „Věřím, že je to správná volba. Každý má v týmu svoji roli. Chtěli jsme chránit Čávu od tlaku, ovlivňovalo to jeho výkony. Maťo byl kandidát už loni při změně kapitána před zápasem se Spartou. Tehdy však pásku odmítl, protože byl v klubu krátce,“ objasnil kouč.

Sedm posil získaly České Budějovice v letní pauze. Osm hráčů z kádru naopak odešlo.

Králik už několikrát jako kapitán zaskakoval při střídáních. Teď se však funkce chopí oficiálně a jako první přivede svých deset spoluhráčů v neděli v 16 hodin na Střelecký ostrov v zahajovacím utkání proti Teplicím. „Dost hráčů se v týmu vyměnilo. Myslím si, že všichni dobře zapadli. Až v sezoně se ale ukáže, jak to bude fungovat,“ uvedl zadák.

Na stadion může vyrazit až pět tisíc fandů, pokud dodrží hygienické podmínky. Klub prodal přes 750 permanentek už skrz nový portál na prodej vstupenek.

Na Teplice v nových dresech

Vzájemné duely Dynama s Teplicemi byly v minulé sezoně totožné. Oba celky vyhrály doma 2:0. „Chceme do sezony dobře vstoupit,“ zdůraznil Horejš, který má k ruce kompletní kádr. Nejistý je jen start Martina Sladkého. Právě start do soutěže je velmi důležitý. V posledních dvou sezonách Jihočechům ani jednou nevyšel a museli se drát nahoru až ze sestupových pozic.

České Budějovice vs. Teplice Online reportáž v neděli od 16 hodin

Celý tým obleče nové dresy, hráčům bude na prsou zářit znak nového partnera Budějovického Budvaru. O spolupráci se zásadně zasadil majitel Vladimír Koubek. „Využil jsem toho, že jsem tam v devadesátých letech pracoval jako poradce. Budeme na stadionu provozovat jedenáct stánků s občerstvením, kde se bude točit Budvar. Za hlavní tribunou zprovozníme i veřejnou zahradní restauraci pro veřejnost, také s Budvarem,“ nastínil.

Dynamo může mít před vstupem smělé plány, vedení však zůstává opatrné. „Chceme skončit do desátého místa,“ oznámil Koubek.

Do ročníku České Budějovice vstoupí podobně jako loni s rozpočtem ve výši okolo 70 milionů korun bez mládeže. Dalším cílem je, aby B mužstvo postoupilo z divize do třetí ligy. První tým se nechá 26. července očkovat proti covidu. Klub zároveň uzavřel spolupráci se společností Cara Plasma. Fotbalisté i fanoušci by měli jít příkladem při darování krevní plazmy.