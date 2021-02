Neprůstřelné Dynamo přivítá Opavu. Nebude to lehké, varuje trenér

Slezané v zimě mohutně posilovali, dobré výsledky však stále postrádají. Uzavírají tabulku, poslední a zároveň jediné utkání vyhráli na začátku října proti Teplicím. Venku posbírali pouhé dva body, mají nejhorší útok ligy a řadu zraněných hráčů. Přesto Budějovice nesmí soupeře podcenit.



„Byli bychom hloupí, kdybychom si mysleli, že to bude snadný zápas,“ varuje trenér Dynama David Horejš. „Nehrají špatně, ale chybí jim výsledky. Doplnili kádr o Patrika Hellebranda, Tomáše Čvančaru, Davida Březinu, Tomáše Smolu a další. Mají slušný tým a bodů mohli mít daleko víc,“ myslí si kouč.

444 minut už Budějovice v první lize nedostaly gól. Překonaly 35 let starý klubový rekord.

Obavy Jihočechů by však neměly být přehnané. Vždyť v první lize prohráli jediný ze 13 posledních duelů, jsou sedmí a čtyřikrát v řadě neinkasovali. Zároveň vytvořili nový rekord v neprůstřelnosti. Ten dvojice Jaroslav Drobný – Vojtěch Vorel nově stanovila na 444 minut.



„Na defenzivě stále pracujeme. Zaměřujeme se na to a kluci plní to, co po nich chceme. Za rekord body do tabulky nedostaneme, ale je to fajn,“ usměje se Horejš.

Poslední dva duely odchytal s čistým kontem Jaroslav Drobný, kdo půjde do branky v neděli od 14 hodin proti Opavě, zůstává otázkou. Určitě se však bude měnit složení obrany, a to hned na dvou postech.

Disciplinární tresty vyřadí Maksyma Talovierova i Lukáše Skovajsu. Místo nich zřejmě dostanou šanci Lukáš Havel a Pavel Novák. „Máme široký kádr. Když pak někdo vypadne, zastoupí ho velmi dobře někdo ze střídačky. Stejně jako nahradil Filip Havelka minule Petra Javorka,“ poznamenal kouč.

Javorka už mohou trenéři využít, stejně jako útočníka Dame Diopa, který je po příchodu do týmu připravený k zápasu.