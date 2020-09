Budějovický trenér Horejš před duelem s Opavou: Nesmíme panikařit

Konkurenci má Ledecký rád V úvodu letní přípravy měli fotbalisté Dynama útočníků nedostatek. Po příchodu dvojice forvardů je ale o jedno místo na hrotu slušná konkurence. Davidu Ledeckému (27 let) v boji o základní sestavu nepomohlo svalové zranění z úvodního přípravného zápasu s Plzní. Teď už je zpátky. Do ligy jste se vrátil nečekaně rychle. S Libercem jste původně nebyl v nominaci a měl jste se jít rozehrát za B tým. Je to tak?

Ano. Od pondělí jsem trénoval s týmem. S koučem jsme se shodli, že se potřebuji rozehrát v béčku. Pak ale na poslední chvíli vypadl Mick van Buren a trenér potřeboval někoho do útoku. Vzal mě a potěšilo mě, že jsem šel do hry hned při prvním střídání. Podstoupil jste test na koronavirus, když jste nebyl v nominaci?

Kluci se testovali ráno, já pak jel odpoledne sám do nemocnice. I když jste nastoupil a odehrál 35 minut, tak do šance jste se stejně jako celý tým nedostal. Čím to bylo?

Liberec byl zalezlý a těžko jsme se tam dostávali. Chyběly tomu centry, šance, tlak. Nevyšlo to. Cítil jste se dobře po šesti týdnech bez zápasu?

Ještě to nebylo ono. Pořád doběhávám tréninkové manko. Chtěl jsem klukům pomoct, ale moc se to nepovedlo. Měsíc klidu pro mě byl dlouhý. O místo v sestavě budete muset tvrdě bojovat. Vítáte konkurenci v podobě příchodů Micka van Burena a Lukáše Matějky?

Určitě. Konkurenci mám rád. Na každém tréninku nás to posouvá. Všichni šanci dostaneme, a pak je na každém z nás, jak se jí kdo chopí. Hlavně se musíme co nejrychleji chytit jako tým. Jak na vás Nizozemec působí?

Už toho má dost za sebou, jméno si nese hvězdné. Věříme, že to ukáže na hřišti a bude velkou posilou. Na tréninku se nizozemský útočník jeví výborně. Jak by se vám spolu hrálo, kdyby nastoupil na křídle a vy na hrotu?

Myslím, že dobře. On budí respekt i u obránců. Je rychlý a důrazný, hraje se s ním velmi dobře. Chytit byste se potřebovali co nejdříve. Třeba dnes v Opavě?

Bude to těžký zápas, chceme uspět. Čeká nás válka. Může rozhodnout jeden gól. Panikařit ale nemusíme, jsou za námi teprve tři kola.