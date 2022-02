Budějovice oslabily, vyhlížejí posilu z Ghany. Podzimní pozice chtějí obhájit

Nahradit střelce devíti ligových gólů Basseye nebude jednoduché, stejně jako konstruktivního stopera Talovjerova. I tak vstoupí Dynamo do jara optimisticky. „Mužstvo je ustálené. Odehráli jsme slušnou přípravu a věřím, že jsme schopní splnit předsezonní cíl, tedy skončit do desátého místa. Zároveň chceme postoupit s B-týmem do třetí ligy,“ uvedl majitel Vladimír Koubek na tiskové konferenci před startem jara.

České Budějovice z osmé pozice ztrácejí bod na šestou Mladou Boleslav. Jen o šest bodů níž však už číhá skupina o udržení. „Chceme minimálně obhájit pozice, které po podzimu máme. Střed tabulky je vyrovnaný. Výsledky se nedají naplánovat. Důležitější bude naše hra, tu můžeme ovlivnit,“ zmínil trenér David Horejš.

Prozatím jedinou zimní posilou je 20letý ruský krajní obránce Maksim Matvejev. „Je to podobný projekt jako u Talovjerova. Zatím to na základní sestavu není, ale příjemně nás překvapuje a zanedlouho by v ní mohl být. Má výborných charakter a kvalitu,“ pochválil beka sportovní ředitel Tomáš Sivok.

Budějovická soupiska Brankáři: Daniel Kerl, Dávid Šípoš, Vojtěch Vorel. Obránci: Jan Brabec, Benjamin Čolič, Lukáš Havel, Martin Králik, Maksim Matvejev, Pavel Novák, Lukáš Skovajsa, Martin Sladký, Ondřej Čoudek. Záložníci: Patrik Čavoš, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, Matej Mršič, Nicolas Penner, Emmanuel Tolno, Jonáš Vais, Matěj Valenta, David Krch. Útočníci: Patrik Brandner, Ondřej Mihálik, Michal Škoda, Mick van Buren, Daniel Hais.

Zřejmě poslední nový hráč dorazí ve středu. Hostování do konce sezony podepíše Ishaku Konda, 22letý stoper z Ghany. „Máme dva zkušené stopery a chtěli jsme k nim ještě jednoho. Ne žádného staršího hráče, ale kluka v produktivním věku, který by mohl být pro velké týmy zajímavý. V hostování máme opci na případný tříletý kontrakt, pokud se u nás chytí,“ doplnil Sivok. Konda má za sebou zkušenosti s druhou rakouskou ligou a nejvyšší soutěží v Estonsku. Otázkou bude, v jaké dorazí kondici.

K týmu se od začátku přípravy připojili i mladíci z místní akademie. V kádru prozatím zůstávají obránci Jan Brabec a Ondřej Čoudek, záložník David Krch a útočník Daniel Hais. Klub však řeší jejich uvolnění na hostování do druhé či třetí ligy. V prvním mužstvu nejspíš zůstane forvard Hais. „Je důležité, aby získali zkušenosti s dospělým fotbalem. Všichni jsou talentovaní, ale je třeba jim dávat šance s citem, abychom o ně nepřišli,“ zdůraznil Horejš.

Jihočeši v přípravě sehráli pět utkání, tři byla na soustředění v Turecku. Čtyři z nich vyhráli - s Táborskem, Příbramí, ruským Chimki a srbskou Kolubarou. Padli jen s polským Krakovem. Nejlepším střelcem byl se čtyřmi góly útočník Michal Škoda, který by měl zastoupit střelce Basseye.

Michal Škoda v dresu Českých Budějovic.

„V létě jsme ho přiváděli jako jedničku do útoku. Byl na něj tlak, navíc ho Bassey připravil o pozici. Už na konci podzimu ale Škoda ukázal, že je platný pro tým. Věřím, že to bude náš rozdílový hráč směrem dopředu. Prý mívá jaro lepší než podzim,“ přidal trenér Horejš.

Budějovice čeká těžký vstup do jara. Hostí Spartu, pak pojedou na hřiště Hradce Králové a přivítají Plzeň. „Je to hodně složitý los, ale chceme bodovat. Všechny nás mrzí, že na tak atraktivní zápasy bude moct jenom tisíc diváků,“ zalitoval kouč.