Fotbalisty Českých Budějovic posílil útočník Adediran z druholigové Dukly

„Je to mladý kluk a velký talent, rychlostně a silově velmi dobře vybavený. Věřím, že nám přinese spoustu gólů. Známe ho z Dukly, se kterou proti nám v Příbrami nastoupil. Je to nepříjemný a dravý útočník,“ řekl trenér Českých Budějovic Tomáš Zápotočný.

Adediran přišel do třináctého týmu podzimní části první ligy. „Jsem neskutečně natěšený. Bude to pro mě velké dobrodružství a už se nemohu dočkat, až to celé začne,“ uvedl rodák z Lagosu, jenž na podzim vstřelil ve druhé lize dvě branky.

V minulosti působil v Českých Budějovicích jiný Nigerijec Fortune Bassey. Díky povedeným výkonům v dresu Jihočechů přestoupil do budapešťského Ferencvárose, odkud zamířil na současné hostování do Plzně. „Když hrál za Dynamo, hrál skvěle. Doufám, že budu následovat jeho kroky. Nebo ho možná lépe ještě překonám,“ prohlásil Adediran.

Kvůli čekání na vízum odcestuje do Turecka na týmové soustředění později. „Na jeho vystavení bude čekat minimálně do pátku, takže předpokládáme, že by mohl za mužstvem odletět v sobotu nebo neděli. Tím pádem by měl stihnout ještě dvě přátelská utkání,“ konstatoval sportovní ředitel klubu Milan Čadek.

Adediran je druhou zimní posilou Dynama. Z jiného druholigového celku Příbrami přivedli Jihočeši záložníka Marcela Čermáka.