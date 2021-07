Mladý reprezentant Šípoš, posila do českobudějovické branky

Právě na Slovensku pak Dynamo sehnalo náhradu. Z Nitry klub vykoupil dvaadvacetiletého Dávida Šípoše. O bývalého reprezentanta do 21 let se údajně zajímaly i další české kluby. Pro novou posilu je to první zahraniční angažmá.

„Rozhodně je to krok dopředu, česká liga je lepší než slovenská asi ve všech směrech. Samozřejmě hráčskou kvalitou, ale taky z hlediska propagace a marketingu. Těší mě, že se budu moci rozvíjet v tak dobré soutěži,“ reagoval pro klubový web.

V kabině zná Šípoš hned několik hráčů. Ve slovenské nejvyšší soutěži hrál proti Martinu Králikovi, Lukáši Skovajsovi a také svému novému kolegovi v brance Vojtěchu Vorlovi, který před Dynamem působil v Senici.

„Odchytal výborné zápasy a prožil tam skvělou sezonu. Poznal jsem ho a vím, že je to vynikající brankář. Věřím, že budeme dobří parťáci a budeme spolu vycházet,“ přidal Šípoš.

Nový gólman by se měl objevit v brance už v sobotu v přípravném zápase proti druholigovému Táborsku. Zápas začne v 10.30 hodin na stadionu v Kvapilově ulici v Táboře. Na utkání mohou i diváci, ale musí mít respirátor, očkování nebo platný negativní test.

První přípravný zápas Dynamo odehrálo ve středu večer. V rakouském Freistadtu podlehli Jihočeši Dynamu Moskva 0:4. „Ten výsledek není důležitý. My se musíme soustředit na to, co chceme hrát, a dobře se připravit. Ty věci, o kterých se s klukama bavíme, tam byly,“ reagoval budějovický trenér David Horejš.

Jeho tým čeká 10. července přátelské utkání s Vlašimí a o dva dny později vyrazí na soustředění do rakouského Kaprunu. Tam vyzvou ruský Krasnodar.