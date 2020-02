Trenér Horejš: Jsme rádi, že jsme navázali na první jarní zápas

Byl to možná stěžejní moment zápasu. Po rohu napřed snížil na 1:2 domácí Dominik Sumerský, na jehož ránu brankář Jihočechů Jaroslav Drobný už nedosáhl.

O pár vteřin později se před bránou Českých Budějovic odehrála skoro ta samá situace. Zlín kopal roh, ale tentokrát případnému gólu na 2:2 z kopačky domácího Marka Hlinky stačil Drobný zasáhnout.

Českobudějovičtí tak i nadále vedli o jeden gól. „Začátek druhého poločasu pro nás moc dobrý nebyl, nechali jsme domácí vrátit do hry, když dali gól ze standardky. Pak se nám naskytly brejkové situace, což je pro naši hru dobře. Nakonec bylo ze zápasu drama, ale jsem moc rád, že jsme tak těžké utkání zvládli, a to je už vizitka opravdu dobrého mužstva,“ podotkl trenér Dynama David Horejš a vrátil se tím k přestřelce ze 67. a 68. minuty včerejšího utkání.

Nejprve se k balonu před šestnáctkou dostal střelec prvního gólu Dynama Matej Mršič a napálil ho přesnou střelou k tyči. O pár vteřin později domácí Zlín centroval a k míči se dostal Adnan Džafič. Bývalý hráč jihočeského Táborska poslal ihned balon na Drobného, ale ránu si nešťastně do své brány sklepl Tomáš Sivok.

Zlín tak zase snížil na rozdíl jednoho gólu, tentokrát na 2:3. To však už bylo vše a zápas 22. ligového kola skončil výhrou Budějovic, v jarní části je tým stoprocentní, zvítězil i o kolo dříve 3:0 nad Boleslaví.

„Ve druhém poločase nás zatlačili a hráli velice dobře. My jsme však parádně bránili a pak už jsme k dalším gólům Zlín nepustili,“ zmínil Lukáš Havel. I ten se včera zapsal mezi střelce. V 45. minutě zvyšoval po pokutovém kopu na 2:0 pro Jihočechy. Rozhodčí ho odpískal až po pomoci VAR.

„Video trvalo docela dlouho, ale mluvil jsem s Patrikem Čavošem a on mi říkal, že ho vzal přes nohy a že je to jasná penalta. Takže už jsem se na to mohl pomalu psychicky připravovat. Už dopředu jsem věděl, kam to kopnu,“ usmál se Havel.

„Jsme rádi, že jsme navázali na první jarní zápas. Věděli jsme, že ve Zlíně to jednoduché nebude. Chtěli jsme hrát aktivně a dostávat domácí pod tlak při rozehrávce. Věděli jsme, že si pak budou pomáhat dlouhými balony, což našim stoperům vyhovuje. Sice jsme měli pasáže, kdy jsme byli zalezlí v bloku, ale spíš nás mrzí kontaktní gól Zlína na 2:3, který byl úplně zbytečný. Ta situace se dala dohrát lépe, na druhou stranu oni už vsadili všechno na jednu kartu a dostávali nás pod tlak. To musíme uznat,“ zmínil David Horejš.

Už v pátek Budějovice doma hostí tým Ostravy, zápas začíná v 18 hodin. S přispěním Petra Fojtíka