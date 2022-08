Trenér Weber: Červená. To nechápu. Takových útoků je za utkání sedmnáct

Stejně jako o týden dříve s pražskou Spartou pokazili Jihočeši začátek utkání. Minule inkasovali ve druhé minutě prakticky vlastní gól, včera to bylo sice o minutu později, ale podobně lacino. Záložník Jakub Grič si příliš dlouho hrál s míčem ve vlastním pokutovém území, přišel o něj a favorit nabídnutou šanci využil.

O první trefu zápasu se postarali exbudějovičtí hráči. Ondřeji Mihálikovi nesedla střela z první tak šťastně, že doletěla k Patriku Brandnerovi, jenž míč uklidil do sítě. S úctou k bývalému klubu pak branku neslavil.

„Zaměřovali jsme se na začátek zápasu tři dny. Ve všech třech zápasech jsme špatně začali, někdy chceme být až moc fotbaloví. Kuba Grič to měl odehrát pryč,“ věděl budějovický kouč Jozef Weber.

Když se domácí z branky vzpamatovali, brzy se dočkali vyrovnání. V 19. minutě si Lukáš Čmelík po autovém vhazování připravil míč na střelu z hranice šestnáctky a krásnou ranou levačkou se trefil do horního rohu branky Slovácka.

O chvíli později mohli černobílí dokonce jít do vedení, ale Michal Škoda ve skluzu o centimetry nedosáhl na přihrávku Patrika Čavoše. Budějovičtí stopeři prakticky vymazali hrotového útočníka Libora Kozáka. Když se bývalý reprezentační forvard jedinkrát odpoutal od svých strážců, tak před poločasem hlavou těsně minul branku.

Zadumaný českobudějovický trenér Jozef Weber.

Po pauze se Jihočeši přiblížili ke skalpu účastníka předkola evropských pohárů. Do otevřené obrany vlétl Roman Potočný, předal balon na Patrika Hellebranda, ten ho posunul na Čmelíka. Jeho centr soupeřova obrana jen přizvedla k Michalu Škodovi, který ho z první napálil přesně k tyči. Dynamo mělo v tu chvíli navrch a nevyužilo několik dalších šancí. Z dobrých pozic pálili nepřesně zkušení Jakub Hora a Roman Potočný. „Sehráli jsme tam nejlepší pasáž a mohli rozhodnout třetím gólem,“ přiznal Weber.

Jeho tým nakonec litovat. Střídající Nicolas Penner zastavil čtvrt hodiny před koncem rozběhnutého Jana Kalabišku, sudí mu nejprve udělil žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího své rozhodnutí změnil na přímé vyloučení.

„Překvapilo mě to. Myslel jsem, že zkoumají brutalitu, a ne zastavení gólové akce Slovácka. Jeden zákrok na Slavii (faul zlínského Martina Cedidly na slávistu Ewertona, pozn. autora) a budeme vylučovat za všechno. Sudí to viděl dobře, faul to byl jasný, udělil žlutou kartu. A VAR ho přesvědčí o červené. To nechápu. Takových útoků je za utkání sedmnáct,“ zlobil se domácí kouč.

„Myslel jsem, že bude opačným hrdinou, v tréninku vypadal výborně. Místo toho bude několik zápasů chybět. To mě mrzí,“ shrnul Weber.

A Slovácko brzy trestalo. V 83. minutě Mihálik zapsal druhou asistenci v zápase, když vyzval ke snadnému zakončení Vlasije Sinjavského. „Je škoda, že jsme nedokázali lépe zareagovat a dostat soupeře víc pod tlak,“ litoval trenér hostů Michal Svědík.

Jeho celek sice zatlačil Dynamo do obrany, ale žádnou větší šanci už si nevypracoval. „Musíme bod brát s ohledem na to, jak se zápas vyvíjel. Ale chci od hráčů víc,“ zdůraznil Svědík.

České Budějovice zapsaly do ligové tabulky čtvrtý bod. V příštím kole nastoupí v neděli v Liberci.