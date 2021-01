Debut Alvira a hned dal gól. Hráli jsme velmi dobře, těšilo budějovického kouče

V Českých Budějovicích je Alvir jen pár dní, ale už trenérům dokazuje, že si vybrali správně. Záložník přišel na jih Čech na hostování z plzeňské Viktorie. A už v prvním poločase byl na pravé straně hřiště hodně vidět. Sám se ve 37. minutě postaral o jednu z velkých gólových šancí zápasu, když přízemní střelou z úhlu pořádně protáhl pardubického brankáře Marka Boháče.

O pár minut později dal první gól zápasu Benjamin Čolič, který proměnil pokutový kop. Budějovice vedly 1:0. Svou zásluhu na úvodní trefě měl i českobudějovický obránce Pavel Novák, kterého fauloval ve vápně pardubický Michal Surzyn. Zákrok si ještě sudí musel ověřit na videu.



„Petr Javorek si nabíhal na první tyč a Matěj Mršič ten roh kopl v tu chvíli špatně, ale já jsem se na poslední chvíli dostal alespoň nohou k obránci. On mě zezadu kopl do nohy a pak už je na rozhodčích, jak to posoudí,“ popisoval bek Novák spornou situaci ze svého pohledu.

„Chvíli nám trvalo, než si to sedlo. Hráli jsme pasivně, míče dozadu a terén ani moc kombinační hře nesvědčil. Od pětadvacáté minuty už to byl relativně dobrý fotbal. Pardubice totiž hrály dobře, nikam to zbytečně nenakopávají a mají šikovné hráče a na nováčka si vedou velice dobře,“ pochválil Novák včerejšího soupeře Dynama.



I hlavní trenér Českých Budějovic David Horejš si mohl oddechnout, sám také označil Pardubice za silného soupeře. O to větší radost měl z plného počtu bodů.

„Jsem moc rád, že se nám vstup do jarní fáze sezony povedl. Jestli se nepletu, tak jsme první tým, co je v pražském Ďolíčku porazil. Musím kluky pochválit, protože jsme se na soupeře dobře připravili a hráči dodržovali to, co jsme si řekli. Hráli jsme velmi dobře, kromě dvou branek jsme si připravili i další šance,“ těšilo kouče.

A měl pravdu. Hosté ve druhé půli mohli vést už 2:0. A zase u toho byl Marko Alvir. Ten v důrazném souboji odstavil pardubického Martina Šejvla a mířil do šestnáctky, pak míč vrátil zpátky před bránu, kde ho za čáru dokopl Petr Javorek. Sudí ovšem po zhlédnutí videa gól neuznal, a to kvůli předcházejícímu faulu Alvira na Šejvla.

Ke konci včerejšího duelu se Pardubice několikrát dostaly před bránu Jaroslava Drobného. Ten mohl v 83. minutě symbolicky poděkovat své pravé tyči, kterou tvrdou ranou napálil domácí Michal Surzyn.

O pár minut později byl zase vidět Chorvat ve službách Budějovic. Pardubická obrana v 87. minutě zaspala, když Marko Alvir dostal přihrávku a běžel sám na gólmana Východočechů. Následně v klidu přidal druhý gól Dynama, to pak vedlo 2:0. A tak i zápas skončil.



„Myslím si, že jsme neodehráli špatné utkání. Podali jsme bojovný výkon, měli jsme smůlu, že jsme nedokázali skórovat. V prvním poločase jsme byli lepší, ale nic nám to nepřineslo,“ přidal pardubický trenér Jaroslav Novotný, který do druhé půle změnil i rozestavení svých hráčů. Ale ani to nepomohlo. „Chtěli jsme být aktivnější. Poměrně se nám to dařilo a v závěru zápasu jsme opravdu tlačili, ale neproměnili jsme naše příležitosti,“ dodal Novotný.

Už ve středu hraje Dynamo znovu. Doma v dohrávaném 14. kole přivítá od 16 hodin Příbram. „Tři body s Pardubicemi jsou pro nás strašně důležité. Ještě větší platnost pro nás budou mít, když je potvrdíme s Příbramí,“ zdůraznil českobudějovický trenér David Horejš. Potom na Dynamo čekají Teplice a Slovácko. „Když vyhrajete na začátku části sezony, tak se cítíte lépe a víte, že to půjde. Teď máme týmy, které musíme porážet, takže věřím tomu, že budeme takto jako s Pardubicemi pokračovat dál,“ uzavřel Pavel Novák.