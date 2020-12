Dva rychlé góly rozhodly. České Budějovice braly v Brně všechny body

Když se vynechá úvodní nepřesná rána domácího útočníka Antonína Růska, tak na začátku vládli na hřišti Jihočeši. A byli také produktivní. V závěru úvodní desetiminutovky Petr Javorek ideálně načasoval pas na Patrika Brandnera, který křižnou střelou otevřel skóre.



Uběhlo jen šest minut a stejný hráč slavil podruhé. Tentokrát měl pozici daleko snazší. Byl totiž jen na konci souhry centrujícího obránce Benjamina Čoliče a zakončujícího Micka van Burena. Hlavička nizozemského útočníka se od tyče odrazila k volnému Brandnerovi, který stejně jako na Spartě skóroval v jednom utkání dvakrát.

„Chtěli jsme na ně vlétnout. Věděli jsme, že mají trošku pomalejší stopery, a chtěli jsme dávat rychlé míče za beky. To se nám dařilo, vstřelili jsme dvě branky a vedení nám prospělo,“ popsal budějovický kapitán Patrik Čavoš.



Brno bylo z role, ale důležitý zápas nevzdalo. Domácí kouč Miloslav Machálek už po půlhodině dvakrát střídal a jeho tým se postupně zvedal. Do pauzy pálil z otočky Jakub Přichystal, ale hostující gólman Jaroslav Drobný si s jeho pokusem poradil.

„Zjednodušili hru, nakopávali to na dva útočníky a dostali víc míčů do vápna. Naštěstí jsme neinkasovali do přestávky,“ zmínil Čavoš.

Do přestávky Dynamo sice gól nedostalo, brzy po změně stran už ale ano. Obránce Pavel Dreksa v 53. minutě centrem oslovil Antonína Růska, jehož hlavička byla bezchybná a zároveň gólová.

Nabuzená Zbrojovka tlačila dál a několikrát byla blízko vyrovnání. Jihočechy ale držel spolehlivý veterán Jaroslav Drobný, který se vrátil do branky po jednozápasové pauze. „Byli jsme tak domluvení. Oba nás drží a jsem rád za takovou brankářskou dvojici,“ vysvětlil nasazení zkušenějšího z dvojice brankářů. Stalo se tak i přesto, že debutant Vojtěch Vorel naposledy proti Plzni vychytal čisté konto.

Drobný se vytáhl hlavně při pokusech Ondřeje Pachlopníka, dorážce Růska nebo v samotném závěru znovu po zakončení Pachlopníka. „Víme, jak kvalitní gólman to je. Hodně nám pomohl a několikrát nás podržel,“ pochválil Čavoš gólmana černobílých.

„Nechtěli jsme soupeře do ničeho pustit. Ale hned v úvodu druhého poločasu snížili a byli na koni. Pak nás Brno tlačilo a nedokázali jsme podržet míč. Naštěstí jsme to ukopali,“ radoval se střelec dvou branek Patrik Brandner.

„Ušli jsme kus cesty“

Jihočeši si na samý závěr nechali ještě pojistku. Přečíslení v nastaveném čase vedl Mick van Buren, přesnou přihrávkou vybídl Patrika Čavoše, který si zasekl balon a levačkou zakončil. „Micka jsem na tréninku poznal, že si rád podrží míč a umí najít ten pravý moment. Vyšlo to ideálně, já už to pak měl celkem snadné,“ uvedl střelec třetí branky.

„Je vidět, že jsme ušli kus cesty. V sezoně jsme už třeba na Baníku vedli 2:0, ale nedotáhli zápas k vítězství. Tentokrát jsme inkasovali už jen jednou a dokázali zareagovat na změnu skóre,“ všiml si kouč Dynama David Horejš. Ocenil i další povedený zápas Patrika Brandnera. „Fotbal mu vrací to, co tomu dává. Každý trénink i zápas maká a teď mu to lepí. A každý útočník potřebuje pro sebevědomí góly. Snad mu to vydrží,“ dodal.

Dynamo uspělo i bez zraněné dvojice Pavel Šulc – Filip Havelka. „Je to cenná výhra, kterou chceme potvrdit příště doma s Karvinou,“ zavelel 26letý ofenzivní fotbalista.