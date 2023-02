Budějovice rozhýbalo balkánské duo. Střídání se povedla, radoval se kouč

To byla 84. minuta utkání a Dynamo vedlo doma nad pražskými Bohemians 1:0. A utkání prvoligoví fotbalisté Českých Budějovic zvládli dohrát do úspěšného konce a hosty už do hry příliš nepustili. Na jaře tak získali první tři body, které jsou i s ohledem na aktuální vývoj ve spodní části tabulky velmi důležité.

První poločas ani začátek toho druhého přitom nebyly ze strany domácích Jihočechů úplně dobré a Pražané byli herně lepší a trefili také tyč. „Je to pro nás strašně důležité vítězství. Bohemians hrají jednoduše a rychle dopředu, kde se dobře doplňují. Na nás bylo v první půli stále ještě vidět, že si doma nevěříme. Moc nebezpeční jsme nebyli. Druhý poločas byl jiný. Přestali jsme se schovávat a měli dobrý pohyb bez míče,“ porovnal trenér Dynama Marek Nikl.

A opravdu viditelnou změnu a oživení bylo vidět, když se dostala v 64. minutě do hry dvojice fotbalistů z Balkánu Matej Mršić a Benjamin Čolić. Od té chvíle už měli Budějovičtí jednoznačně navrch. O deset minut později trenéři sáhli k dalšímu dvojnásobnému střídání, a to se ukázalo jako rozhodující. Také Lukáš Čmelík s Romanem Potočným se rychle dostali do hry a tlak domácích se stupňoval až do gólu, který padl šest minut před koncem základní hrací doby. „Střídání se povedla,“ konstatoval Nikl.

Dalších šest minut pak rozhodčí ještě nastavovali, ale to už se Dynamu dařilo kouskovat hru a celkově i držet balon na svých kopačkách. Hodně výrazný byl v utkání například Jakub Hora, který hodně bojoval a rozděloval balony, na míči byl velmi jistý Patrik Hellebrand a ve předu nebezpečný Quadri.

„Šance měl, ještě by mohl přidat gól, tak snad v příštích utkáních. Jsme s ním spokojení, ale to jsme dnes se všemi. O poločase jsme si řekli, že to tam dotlačíme a to se povedlo,“ dodal Nikl.

Dynamo má nyní čtyři body náskok na poslední Pardubice, které včera rovněž zvítězily nad předposledním Zlínem. Tuto sobotu hrají Budějovice v Mladé Boleslavi a za dva týdny přijede na jih Čech pražská Slavia.