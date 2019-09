Budějovický kouč: Výsledek je pro nás krutý. Tak špatně jsme nehráli

Když byli na Střeleckém ostrově naposledy, odvezli si před čtyřmi lety výhru 4:0. Tenkrát na ně přišel vyprodaný stadion a domácí Dynamo České Budějovice v sezoně, ve které sestupovalo z první ligy, tahalo od začátku za kratší konec.

V sobotu přijela na jih Čech Viktoria Plzeň znovu. Tentokrát odjela s výhrou 3:0. Stadion úplně plný nebyl, ale i tak zbývalo jen posledních pět stovek lístků. „Ten výsledek je pro nás hodně krutý. Tak špatně jsme nehráli,“ posteskl si trenér domácího Dynama David Horejš.

Je pravda, že Jihočeši, kteří se museli v zápase obejít bez tří hráčů s trestem za karty, vstoupili do utkání aktivně a ve 12. minutě mohli být za svou snahu odměněni.

Havelka dokázal předskočit Hořavu a kolmou nahrávkou poslal do šance Michaela Rabušice, který svůj postup ze strany na brankáře zakončil střelou, kterou Hruška nohou reflexivně vyrazil a výrazně podržel svůj tým.

To už se nedalo říci o Staňkovi. Ten svůj první zákrok nezvládl. O šest minut později totiž dostal od Kulhánka více prostoru Michael Krmenčík. Na hranici pokutového území si míč navedl doprostřed hřiště na levou nohu a střelou k tyčce poslal balon do branky. Byla to první šance Plzně, první střela na bránu a hned určila ráz střetnutí. Dynamo totálně vypadlo z role.

„Bavili jsme se hned po zápase v kabině o tom, že tyhle zápasy rozhodují momenty, jako byl ten v případě Rabušice. Dáte gól, lidi se chytí, tým se nakopne. Jenže mi ho nedali, o chvíli později udělali nesmyslnou ztrátu a Plzeň šla do vedení,“ kroutil hlavou Horejš.

Po vstřelené brance Plzeň jasně ovládla hřiště. Začala diktovat tempo, přitlačila Dynamo k šestnáctce a hrozila. Po půlhodině hry Krmenčík ještě pálil z otočky vedle. O minutu později zase Staněk vytáhl bombu Kopice, ale ve 32. minutě už nestačil na další akci Západočechů. Po centru z levé strany zůstal sám na malém vápně Procházka a poslal balon za Staňkova záda.

A mohlo být hůř. Další šance končily na rukavicích domácího gólmana, na tělech obránců nebo vedle. „Odehráli jsme takový zápas dvou poločasů. S prvním jsem byl hodně spokojený. Se druhým už méně, ale čeká nás blok těžkých zápasů a je dobře, že jsme v Budějovicích vyhráli,“ hodnotil kouč Plzně Pavel Vrba a jeho slova potvrdil i střelec první branky Michael Krmenčík. „Od 55. minuty začal soupeř balony nakopávat a to nám nevyhovovalo. Nehráli jsme moc dobře,“ dodal Krmenčík.

Domácí po pauze skutečně častěji drželi míč a snažili se hrát, ale přesto měli největší šanci druhého poločasu hosté. Krmenčík v 55. minutě po Limberského pasu postupoval sám na Staňka. Z levé strany střílel na zadní tyč, ale jeho pokus gólman zlikvidoval. A dorážku do prázdné brány pak nezvládl Kovařík.

Ve druhém poločase se David Horejš snažil oživit hru i střídáním. Hned po pauze stáhl Delarge a poslal do hry Mustedanagiče, ale ani jemu se nevedlo. K míči se příliš nedostal, a jediným světlým momentem tak byla situace v 78. minutě, kdy zakombinoval s Javorkem, ale jeho spoluhráč tragicky zakončil. V závěru pak ještě zaúřadoval střídající Chorý. Na hřišti byl tři minuty, když se dostal k úniku a střelou mezi nohy gólmana skóroval.

Jihočeši budou chtít ztrátu odčinit o víkendu v Liberci. Předtím je čeká ve středu pohár na pražském Vltavínu.