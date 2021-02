Trest za budějovickou pasivitu, víc chtěla vyhrát hladová Opava

Sláva! Opavští na čtrnáctý pokus v lize vyhráli To byly emoce. To byla radost. Helešicův centr proletěl k Březinovi a ten hlavou poslal balon křížně k levé tyči. Opavští fotbalisté na sebe naskákali i skoro se všemi členy týmu, kteří byli na střídačce. Slezský FC Opava v 20. kole první ligy porazil domácí České Budějovice 1:0. Vyhrál po třinácti kolech, venku dokonce po pětadvaceti, po roce a půl, kdy shodou okolností uspěl rovněž v Českých Budějovicích. „Radostí bych běžel snad až na Hlubokou...“ popisoval své emoce opavský trenér Radoslav Kováč. „Byl jsem ohromně šťastný, ale hlavně jsem apeloval na kluky, aby byli koncentrovaní a odbouchali zbylé minuty, abychom nepřišli o výhru, na kterou jsme čekali strašně dlouho.“ Vítězný gól padl v 88. minutě. „Měl jsem za úkol zavírat vzdálenější tyč,“ popsal obránce David Březina svou roli při centrech z pravé strany. „Snažíme se posílat balony do vápna, kde máme věže.“ Těmi myslel vysoké útočníky Čvančaru, Dediče a Smolu. „Bylo to především bojovné utkání. Ale pořád jsme věřili, že to můžeme zlomit, což na nás bylo vidět.“ Opavské těší i to, že podruhé za sebou nedostali gól. „Dozadu jsme se zlepšili, jen nás pořád trápí ta koncovka,“ připomněl Březina. „Bohužel při centrech ze stran často trefíme prvního hráče soupeře a ani výběr místa ve vápně není na potřebné úrovni, ale na tom pracujeme,“ řekl Radoslav Kováč. „Přeji si, aby nynější vítězství klukům pomohlo a odrazili jsme se výše.“