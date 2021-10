Budějovický fotbal se přiblíží zahraničí, na servis chce lákat i posily

V Dynamu už působí sedmou sezonu, a tak vnímá, jak se budějovickým fotbalistům zlepšují podmínky. Patrik Čavoš se těší i na blížící se novinku, kde se budou hráči stravovat společně na Střeleckém ostrově.

Patrik Čavoš z Českých Budějovic (černá) v souboji s Romanem Čápem z Chrudimi.

Vítáte takovou novinku?

Určitě. Strava je jednou z hodně důležitých věcí pro sportovce. Myslím, že je to dobrý nápad.

Prakticky po každém dopoledním tréninku se spoluhráči řešíte, kam půjdete na oběd. To vám teď odpadne.

Jasně. Kdo má v Budějovicích rodinu, jde většinou jíst domů. Někdo hledá meníčka v restauracích. Teď to budeme mít usnadněné a těším se, že to budou dobrá jídla. Pro nás a naše těla to bude lepší.

Nebojíte se, že si nevyberete z nabízených pokrmů?

Ne, já si vždy vyberu. Jídelníček se bude sestavovat po domluvě s kondičním trenérem a on vybere jistě něco dobrého a chutného.

Ocení to třeba i noví hráči nebo cizinci, kteří to mají v začátcích po přestupu vždy těžší?

Myslím, že jo. Hlavně pro cizince to bude dobré, že všechno zvládnou na stadionu a nebudou muset někde bloudit po městě.

Může společné stravování pomoci utužit partu?

Asi jo, ale známe se už tak velmi dobře. Spíš si myslím, že to bude důležité pro naše tělo, aby mohlo podávat co nejlepší výkony.

Podobný komfort mají jen nejlepší kluby u nás, v zahraničí je to však celkem běžné. Cítíte drobné krůčky k tomu, že se klub snaží jít dopředu?

Ano, je to znát. Na začátku sezony jsme dostali nově vybavenou masérnu a těch věcí přibývá. Klub dělá vše pro to, abychom jako hráči odvedli na hřišti to nejlepší. V Budějovicích už jsem celkem dlouho a podobné věci se tu mnohokrát řešily. Jde to dopředu a blížíme se v podmínkách českým top klubům. Jsem za to strašně rád.

Můžete sám za sebe říct, jestli je zázemí pro hráče zásadní, když přemýšlí o novém klubu?

To je individuální. Někdo vyžaduje velký komfort a to by pak mělo hrát v náš prospěch. Ale někomu na tom zase nemusí záležet.