Nikdo nevěděl, kdy má mít roušku, popisoval budějovický Brandner

V pondělí se konečně dočkali a mohli se sejít ke společnému tréninku. I když ne tak, jak byli zvyklí.

Fotbalisté přijeli převlečení po vlastní ose, kabiny využít nemohli. Tým byl rozdělený do čtyř skupin. První dvě společně se třemi brankáři začali před desátou hodinou, zbývající o hodinu později. Na hráčích bylo vidět, jak rádi jsou zpátky na hřišti mezi spoluhráči. Že musí udržovat dvoumetrový odstup, to jim však očividně vlastní nebylo.

„Bylo to zvláštní. Nikdo nevěděl, kdo kdy má mít roušku. Nemohli jsme si plácnout na pozdrav. Ale na to, že to byl první trénink, tak se to v klidu zvládlo,“ popisuje záložník Patrik Brandner.

Po společné rozcvičce na celé délce trávníku se 16 fotbalistů rozdělilo na dvě hřiště, kde už měli trenéři připravená cvičení uzpůsobená nařízeným podmínkám. „Konečně jsme se sešli. Nebyl to úplně normální trénink, ale už jsme si dali nějaké přihrávky, zastříleli si,“ těší 26letého středopolaře.

Brandner na úvodní trénink střelecké kopačky nenazul. „Sice jsme měli v plánech i práci s míčem, ale tréninku na hřišti se to nevyrovná. Něco mi tam při střelbě spadlo, ale moc toho nebylo,“ směje se autor pěti gólů v aktuální ligové sezoně.

Natěšený zpět do práce byl i trenér David Horejš. „Jsem rád, že jsme se po dlouhé době mohli vidět s klukama i s realizačním týmem. Hlavně hráči jsou konečně na hřišti a už nemusí běhat po parku. K ideálu to má ještě daleko, ale věříme, že se brzy vrátíme k normálnímu trénování,“ přeje si kouč.

Ligový nováček bude v podobném režimu trénovat celý týden. „V naší aplikaci klukům budeme každý den psát, kdo má kdy trénink. Budeme to různě střídat. Někdy podle postů, někdy podle věku. Tréninky budou na 50 minut plus rozcvičení,“ uvádí Horejš. Upravený režim měli jen obránci Jiří Kladrubský s Lukášem Havlem, kteří léčí drobné zdravotní problémy.